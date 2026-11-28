Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Какую систему связи использовали для атак на Крымский мост?

На фоне ограничений скорости Starlink Украина ищет альтернативы спутниковой связи SpaceX. В частности, некоторые подразделения ВСУ пользуются услугами израильского провайдера HiSKY.

Эта система применялась в некоторых украинских боеприпасах, которыми атаковали Крымский мост.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в некоторых украинских боеприпасах, применявшихся для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, использовалась система HiSKY. В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России; по словам одного из собеседников, украинские операторы дронов использовали эту систему для поиска российских пусковых установок баллистических ракет– пишет издание.

В то же время израильская технология сложнее в использовании. По словам одного из собеседников журналистов, она требует более высокой технической квалификации и присутствия специалистов непосредственно во время выполнения задач. Терминалы Starlink, напротив, проще в эксплуатации.

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Поэтому HiSKY, вероятно, будут использовать преимущественно для особо важных операций, а не для повседневных задач.

Кроме того, значительная часть украинских беспилотников настроена на работу с сервисами SpaceX. Чтобы перейти на другие системы связи, аппараты нередко приходится возвращать производителям для перенастройки.

Напомним, Министерство обороны Великобритании обнародовало спутниковые снимки Крымского моста, снятых после серии украинских атак. На кадрах видна разрушенная арочная конструкция автомобильной части переправы и повреждения железнодорожного участка.

После второго удара обрушилась арочная конструкция автомобильной части моста, поэтому движение судов на соответствующем участке заблокировано. Третья атака повредила железнодорожную часть переправы вблизи арки, где заметны следы пожара. В то же время британские разведчики предполагают, что один из железнодорожных путей может оставаться пригодным для движения поездов.

Кроме того, два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", расположенные примерно в 2,4 километра от разрушенной автомобильной секции, не смогли отразить украинские атаки. В британском Минобороны отметили, что повреждения моста ограничили российскую морскую логистику.