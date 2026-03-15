Авиаэксперт объяснил, как будет работать новый "купол" ПВО Michelangelo

Украина будет тестировать новую систему ПВО – противовоздушный "купол" Michelangelo. Его особенность в применении новейших технологий.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, как будет действовать новейшая система ПВО. Он также сравнил ее с проектом Dataroom от компании Palantir по защите от атак России.

В чем преимущества системы Michelangelo?

Криволап отметил, что принцип работы ПВО Michelangelo пересекается с проектом от компании Palantir, контракт с которой подписал министр обороны Михаил Федоров.

"Эти системы с немного разными задачами. Michelangelo – это защита объекта на дистанции 10 – 15 километров, это объектовая система защиты. А система, которую предлагает Федоров, работает на линии боевого соприкосновения. Это такой рубеж, действительно, стена. Но принципы, которые заложены в эти системы, очень похожи", – отметил авиаэксперт.

Обратите внимание! Министр обороны Михаил Федоров 18 января подписал соглашение с компанией Palantir из США о создании AI-платформы "Dataroom". Известно, что система будет анализировать миллионы данных за 4 года войны, – изображения, сенсорные данные, траектории, и они будут использоваться для тренировки ИИ. Это позволит ему предвидеть атаки и направлять дешевые автономные перехватчики на цели противника. Эта система должна создать условия для того, чтобы сделать Украину непобедимой в небе.

Принципы, по его словам, заключаются в том, чтобы с помощью искусственного интеллекта анализировать то, что предоставляют различные детекторы, датчики, сенсоры, радиолокационные станции, акустические системы. Все это обрабатывается и с помощью этого искусственный интеллект обучается прогнозировать, каким наилучшим способом защищаться.

"Система Федорова и компании Palantir сообщает о том, что мы будем обнаруживать и уничтожать дронами-перехватчиками. А система Michelangelo с помощью ИИ и всех систем, которые есть, будет выявлять данные и объединять их. С помощью модуля multi-domain C5 будет выработан наиболее эффективный способ защиты объекта. Речь идет о защите и против ракет, дронов или роя дронов. Но системы очень похожи", – подчеркнул Константин Криволап.

Стоит знать. Система Michelangelo собирает и анализирует данные с большого количества сенсоров одновременно, и это дает возможность прогнозировать активность противника и заблаговременно выбирать эффективные средства противодействия. "Купол" может автономно координировать "лучшие контрмеры против каждой конкретной угрозы", ведь совокупно применяет несколько сенсоров и передовых алгоритмов. Это позволяет значительно ускорить реакцию на нападение и уменьшить нагрузку на операторов.

Сегодня вокруг ИИ и его применения в военных целях, по мнению авиаэксперта, очень много всего происходит. Происходит очень стремительное развитие этих технологий. В частности, ИИ очень активно используется во всех украинских дронах-перехватчиках.

Что известно о "куполе" Michelangelo?