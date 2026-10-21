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Military 24 Оружие и технологии Похож на "Ланцет": "Флэш" показал новый российский беспилотник, замеченный на фронте
21 октября, 12:14
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Похож на "Ланцет": "Флэш" показал новый российский беспилотник, замеченный на фронте

Катерина Миленина

Российские войска начали использовать на фронте еще один тип беспилотника. Он напоминает уже известный украинским военным дрон, однако имеет существенное техническое отличие.

О появлении нового вражеского БПЛА 21 октября сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новом российском беспилотнике?
 

Как рассказал "Флэш", новый дрон по своей форме напоминает российский барражирующий боеприпас "Ланцет". Однако, в отличие от него, он оснащен бензиновым двигателем.


На фронтах замечен новый беспилотник противника. По форме напоминает "Ланцет", но имеет бензиновый двигатель. Ждем трофеев для изучения, 
– сообщил Бескрестнов.

Новый "Ланцет" с бензиновым двигателем / Фото из телеграма "Флэша"

Бензиновый "Ланцет" в воздухе / Фото из телеграма "Флэша"

Эксперт добавил, что уже появилась информация о названии, производителе и технических характеристиках нового беспилотника. Однако эти сведения еще требуют подтверждения, поэтому пока он воздерживается от их обнародования.

Ожидается, что больше информации о новом российском дроне удастся получить после изучения трофейных образцов.

Напомним, ранее Сергей "Флэш" сообщал, что Россия начала оснащать свои беспилотники новыми оптико-навигационными системами. В частности, такие технологии уже используются на дронах "Молния", V2U и "Ланцет", что позволяет им ориентироваться по изображениям местности без использования спутниковой навигации.