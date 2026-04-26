Серьезно отстают, – украинский разработчик рассказал, какие НРК производит Россия

Недооценивать врага и его способности на фронте нельзя. В сфере машиностроения россияне не последние в мире. Однако между украинскими защитниками и оккупантами все же есть фундаментальная разница.

Прежде всего говорится о том, что именно украинцы защищаются, а враг – нападает. Об этом 24 Каналу рассказал инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Держак, отметив, что в ближайшей перспективе россияне будут просто копировать то, что делают украинцы.

Смотрите также Приоритетная цель: эксперт по энергетике сказал, какую уязвимую точку России нашли Силы обороны

Какие НРК производит Россия?

Соучредитель компании объяснил, что в Украине есть большая конкуренция между оборонными компаниями, в нашей стране также можно объективно оценить оружие, технологию или стратегию на фронте с видео.

Между тем в России совсем другой уклад войска – врагу легче врать. Благодаря этому оккупанты часто преувеличивают свои силы.

Из-за этого россияне серьезно отстают. Сейчас они все больше ориентируются на турели, гранатометы и ракеты. Однако килзона на фронте уже под 20 километров, а чтобы стрелять из этого им не хватает Starlink. Они по-другому учат людей. Они начали применять НРК не для логистики, а для штурмов. Этим мы отличаемся,

– подчеркнул он.

Кроме того, враг начал создавать роботы "гусянки". Однако впоследствии оказалось, что они не являются эффективными на фронте. Их буквально сразу уничтожают мины.

"То есть наша тактика – делать все. А россияне решили, что они, якобы, знают, что надо делать. Запустили серию этих "гусениц", но ошиблись", – сказал Держак.

Он подытожил, что нельзя сказать, что враг не может самостоятельно придумать какую-то технологию. Однако наша страна умеет это делать креативнее и быстрее.

"Украина готовит сюрприз": как наша страна становится лидером технологий в мире?

Кирилл Буданов анонсировал технологический сюрприз для россиян на фронте. По мнению руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, враг не будет к нему готов, ведь не быстро адаптируется к новым реалиям фронта.

Между тем еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс поделился, что Украина поражает мир комплексом современных военных разработок, развивая несколько направлений: беспилотники, крылатые ракеты, а также перспективные баллистические системы и противоракетную оборону. Он отметил, что европейским странам стоит активнее перенимать украинский опыт.