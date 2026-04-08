Масштабного слива не было: оборонная компания опровергла фейк об утечке секретных данных
- Компания TechEx опровергла информацию об утечке данных, заявив, что это была контролируемая операция по дезинформации.
- TechEx подверглась новым атакам после обнаружения "прослушки" в офисе, включая кибервмешательство и угрозы сотрудникам.
Оборонная компания TechEx опровергла сообщения о якобы "масштабном сливе данных", которые распространяют российские ресурсы. В компании заявили, что речь идет не об утечке, а о контролируемой контрразведывательной операции с дезинформацией.
Производитель дронов TechEx утверждает, что вражеские паблики получили доступ не к реальным данным компании, а к специально подготовленному массиву искаженной информации. В заявлении компании, которое получил 24 Канал, также говорится, что после сообщений об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие подверглось новым атакам и угрозам.
Смотрите также "Воруют технологии и уничтожают физически": как Россия охотится на украинскую оборонку – интервью с производителем дронов
Действительно ли "слили" данные производителя дронов?
Оборонная компания TechEx обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы масштабной утечке данных. В компании отметили, что распространенные во вражеских пабликах материалы не соответствуют действительности. По словам TechEx, никакого реального "слива" не было.
Обратите внимание! У производителя утверждают, что информация, которая сейчас подается как якобы похищенные данные компании, на самом деле была контролируемо доступной врагу в рамках контрразведывательных мероприятий, о которых TechEx сообщала ранее.
В компании заявили, что в результате той операции противник некоторое время имел доступ не к настоящим данным предприятия, а к специально сформированному массиву дезинформации. По замыслу, это должно было защитить деятельность компании, ее производственные процессы и техническую информацию.
Заявление TechEx
TechEx также сообщила, что после обнародования информации об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие и его работники стали объектом новой атаки. Говорится о попытках кибервмешательств в инфраструктуру, атаки на серверы и угрозы сотрудникам.
В заявлении компании отмечается, что к атаке могут быть причастны не только внешние исполнители, но и отдельные лица на территории Украины. В TechEx утверждают, что зафиксировали признаки использования инфраструктуры так называемых коллцентров и участия людей, которые могли выполнять роль посредников, передатчиков информации и координаторов отдельных действий против предприятия.
Компания заявила, что уже передала собранные материалы, технические данные и другие сведения компетентным органам. Расследование продолжается, а соответствующие процессуальные и оперативные мероприятия уже осуществляются.
В TechEx также отметили, что понимают, кто, какими методами и кого пытается привлекать для давления на компанию. По мнению предприятия, цель этих действий – дестабилизировать работу оборонного производителя, ослабить команду психологически и сорвать поставки дронов и перехватчиков для армии. Несмотря на атаку, в компании заявляют, что ключевые системы работают, внутренние процедуры безопасности усилены, а TechEx продолжает работу в штатном режиме.
Что известно об атаках на TechEx?
- Оборонные предприятия становятся привлекательными целями для российских ракетных атак весной из-за нового производственного цикла, когда склады наполняются готовой продукцией, отметили в TechEx.