Виробник дронів TechEx стверджує, що ворожі пабліки отримали доступ не до реальних даних компанії, а до спеціально підготовленого масиву викривленої інформації. У заяві компанії, яку отримав 24 Канал, також мовиться, що після повідомлень про виявлення "прослушки" в офісі підприємство зазнало нових атак і погроз.

Чи дійсно "злили" дані виробника дронів?

Оборонна компанія TechEx оприлюднила заяву, в якій спростувала інформацію про нібито масштабний витік даних. У компанії наголосили, що поширені у ворожих пабліках матеріали не відповідають дійсності. За словами TechEx, жодного реального "зливу" не було.

Зверніть увагу! У виробника стверджують, що інформація, яка нині подається як нібито викрадені дані компанії, насправді була контрольовано доступною ворогу в межах контррозвідувальних заходів, про які TechEx повідомляла раніше.



У компанії заявили, що в результаті тієї операції противник певний час мав доступ не до справжніх даних підприємства, а до спеціально сформованого масиву дезінформації. За задумом, це мало захистити діяльність компанії, її виробничі процеси та технічну інформацію.

Заява TechEx

TechEx також повідомила, що після оприлюднення інформації про виявлення "прослушки" в офісі підприємство та його працівники стали об’єктом нової атаки. Мовиться про спроби кібервтручань в інфраструктуру, атаки на сервери та погрози співробітникам.

У заяві компанії зазначається, що до атаки можуть бути причетні не лише зовнішні виконавці, а й окремі особи на території України. У TechEx стверджують, що зафіксували ознаки використання інфраструктури так званих колцентрів і участі людей, які могли виконувати роль посередників, передавачів інформації та координаторів окремих дій проти підприємства.

Компанія заявила, що вже передала зібрані матеріали, технічні дані та інші відомості компетентним органам. Розслідування триває, а відповідні процесуальні та оперативні заходи вже здійснюються.

У TechEx також наголосили, що розуміють, хто, якими методами і кого намагається залучати для тиску на компанію. На думку підприємства, мета цих дій – дестабілізувати роботу оборонного виробника, послабити команду психологічно та зірвати постачання дронів і перехоплювачів для війська. Попри атаку, у компанії заявляють, що ключові системи працюють, внутрішні процедури безпеки посилені, а TechEx продовжує роботу у штатному режимі.

Що відомо про атаки на TechEx?