Производитель дронов TechEx утверждает, что вражеские паблики получили доступ не к реальным данным компании, а к специально подготовленному массиву искаженной информации. В заявлении компании, которое получил 24 Канал, также говорится, что после сообщений об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие подверглось новым атакам и угрозам.

Действительно ли "слили" данные производителя дронов?

Оборонная компания TechEx обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы масштабной утечке данных. В компании отметили, что распространенные во вражеских пабликах материалы не соответствуют действительности. По словам TechEx, никакого реального "слива" не было.

Обратите внимание! У производителя утверждают, что информация, которая сейчас подается как якобы похищенные данные компании, на самом деле была контролируемо доступной врагу в рамках контрразведывательных мероприятий, о которых TechEx сообщала ранее.



В компании заявили, что в результате той операции противник некоторое время имел доступ не к настоящим данным предприятия, а к специально сформированному массиву дезинформации. По замыслу, это должно было защитить деятельность компании, ее производственные процессы и техническую информацию.

Заявление TechEx

TechEx также сообщила, что после обнародования информации об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие и его работники стали объектом новой атаки. Говорится о попытках кибервмешательств в инфраструктуру, атаки на серверы и угрозы сотрудникам.

В заявлении компании отмечается, что к атаке могут быть причастны не только внешние исполнители, но и отдельные лица на территории Украины. В TechEx утверждают, что зафиксировали признаки использования инфраструктуры так называемых коллцентров и участия людей, которые могли выполнять роль посредников, передатчиков информации и координаторов отдельных действий против предприятия.

Компания заявила, что уже передала собранные материалы, технические данные и другие сведения компетентным органам. Расследование продолжается, а соответствующие процессуальные и оперативные мероприятия уже осуществляются.

В TechEx также отметили, что понимают, кто, какими методами и кого пытается привлекать для давления на компанию. По мнению предприятия, цель этих действий – дестабилизировать работу оборонного производителя, ослабить команду психологически и сорвать поставки дронов и перехватчиков для армии. Несмотря на атаку, в компании заявляют, что ключевые системы работают, внутренние процедуры безопасности усилены, а TechEx продолжает работу в штатном режиме.

