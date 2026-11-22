Украинские ракеты "Рута" будут производить в Нидерландах: оборонная отрасль страны готовится к росту
Власти Нидерландов объявили о планах увеличить оборонно-промышленную базу страны на 40 % к 2030 году. Годовая выручка местных оружейных компаний должна составить 15 миллиардов евро за счет государственных заказов и экспорта.
Как сообщает издание Defense Express, правительство страны уже выделило на реализацию программы 1,6 миллиарда евро. Эти средства пойдут на инвестиции в средства противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные платформы, а также инструменты цифрового противодействия.
Каковы подробности?
Основную долю финансового роста обеспечат заказы для национальных вооруженных сил. Ожидается, что к концу десятилетия они увеличатся на 50% и будут приносить предприятиям 10 миллиардов евро ежегодно.
Остальные 5 миллиардов евро обеспечит военный экспорт, объемы которого должны вырасти на 25%.
Амбициозное расширение военного сектора совпадает с появлением в стране новых высокотехнологичных производителей оружия.
В частности, в Нидерландах официально зарегистрировалась ракетостроительная компания Destinus. Предприятие производит реактивные дроны-ракеты "Рута", которые украинские военные применяли для далекобойных ударов по Крымскому мосту.
Для сохранения научного потенциала Минобороны Нидерландов создаст в 2028 году Национальный институт оборонных технологий NIDT. К 2030 году его годовой бюджет планируется довести до 350 миллионов евро.
Одновременно начнет работу специальный инвестиционный фонд в размере 200 миллионов евро. Его задачей станет финансовая поддержка частных стартапов и предприятий, разрабатывающих технологии двойного назначения.
Позиции в НАТО и отсутствие оборонных гигантов
По уровню расходов на оборону Нидерланды занимают седьмое место среди всех государств Североатлантического альянса. Несмотря на значительные финансовые вливания в армию, страна до сих пор не сформировала собственного многопрофильного промышленного гиганта по типу немецкой Rheinmetall.
Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды совместно с партнерами активно обновляют и расширяют свой парк бронетехники за счет масштабных закупок боевых машин пехоты CV90.
При этом 28 октября Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Стороны согласовали приоритеты сотрудничества и приступили к работе над проектом ПВО "Бликсем".