Drone deal с Норвегией: Зеленский и Стере подписали декларацию об оборонном партнерстве
Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере 14 апреля подписали оборонное соглашение. На встрече президент Украины и премьер Норвегии обсудили совместные разработки БпЛА и энергетическое партнерство.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время трансляции подписания соглашения, которую просмотрел 24 Канал.
Что известно о новом соглашении с Норвегией?
Зеленский со Стере подписали оборонное соглашение, а также обсудили будущее сотрудничество в производстве и применении БпЛА и отметил, что украинский опыт уже используют на Ближнем Востоке.
Мы совершенствуем защиту от дронов-камикадзе и считаем, что это нужно развивать и в Европе. Мы готовы делиться этим опытом с партнерами – с Норвегией и всеми странами,
– заявил Зеленский.
Президент также поблагодарил Норвегию за большие взносы в программу PURl. По его словам, такая решимость является сверхважной для Украины.
Стере заявил, что Норвегия будет долгосрочным партнером для Украины.
Украина – это часть Европы и ее безопасности. Мы сотрудничаем с партнерами, в частности с Великобританией, Францией и Германией, чтобы обеспечить реальные гарантии безопасности,
– отметил Стере.
Последние новости об отношениях между Украиной и Норвегией
Украина создает экспортные центры оружия в Европе, дроны уже совместно изготавливают с Германией, Великобританией, Данией, Нидерландами и Норвегией.
Норвегия 18 марта выделила 200 миллионов долларов на бюджетную поддержку Украины через проект Всемирного банка PEACE.
В 2026 году Норвегия предоставит Киеву 8 миллиардов долларов, из которых более 6 будут направлены именно на поддержку украинской армии. Лидеры стран также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в частности европейская страна готова финансировать закупки газа.