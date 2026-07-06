За 2500 километров: СМИ назвали, какой дрон поразил Омский НПЗ
Украинские военные продолжают активно уничтожать российские НПЗ. Недавно Силы обороны нанесли удар по Омскому НПЗ, расположенному в 2500 километрах от границы.
Об этом сообщает "Милитарный".
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Какой дрон поразил Омский НПЗ?
Модернизированный украинский ударный беспилотник FP-1 поразил Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2500 км от границы с Украиной.
Такую дальность удалось обеспечить благодаря обновленной конструкции дрона. В частности, FP-1 получил новое трапециевидное крыло с прямой передней кромкой и суженной задней.
В издании отметили, что эта конструкция уменьшает аэродинамическое сопротивление, улучшает распределение подъемной силы, снижает расход топлива и увеличивает дальность полета БПЛА.
Для дальнобойных FP-1 это позволяет лететь дальше, сохраняя большую боевую нагрузку. Расстояние может достигать 3400 километров, а в случае среднедальностного FP-2 – нести большую боевую нагрузку при тех же дальностях,
– отметили аналитики.
Компания Fire Point продолжает модернизировать свои беспилотники. Усовершенствованное вооружение имеет большую боевую нагрузку и дальность полета.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Омскому НПЗ – это ощутимая потеря для российской нефтяной экономики и важный результат ВСУ.
Мы продолжаем вполне справедливо отвечать на удары России – выполняем план дальнобойных санкций точно и эффективно, это отмечают во всем мире,
– сказал Зеленский.
Что еще известно об ударах ВСУ по НПЗ России?
Украинские войска уже во второй раз нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, который является одним из крупнейших российских производителей смазочных материалов.
Пострадавший НПЗ – стратегический объект, расположенный на расстоянии более 1300 километров от линии фронта, что подтверждает значительное расширение географии украинских дальнобойных ударов.
В ночь на 28 июня Силы обороны провели атаку на НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Вечером пожар на объекте еще продолжался.
Также в ходе атаки, вероятно, было уничтожено или повреждено значительное количество технологических эстакад завода и топливных резервуаров. Столб дыма от завода простирается примерно на 15–18 километров от места пожара.