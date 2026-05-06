Military 24 Аналитика Military Оптоволокно резко подорожало: как это уже влияет на производство дронов и есть ли угроза для Украины
6 мая, 15:00
Лев Шевченко
Основні тези
  • Цены на оптоволоконные FPV-дроны значительно выросли на Brave1 Market, причиной чего является повышение стоимости оптоволокна.
  • TechEx продолжает выполнять контрактные обязательства, обеспечивая стабильные поставки критических компонентов, несмотря на рост цен.

Производители беспилотных летательных аппаратов начали массовое обновление цен на оптоволоконные FPV-дроны на государственном маркетплейсе Brave1 Market. В среднем стоимость выросла вдвое, хотя есть и исключения. В то же время значительная часть позиций остается недоступной для заказа – из-за пересмотра контрактов и длительных процедурных согласований.

Издание Defender Media отследило изменения цен на оптоволоконные дроны до и после подорожания и сравнило данные государственных закупок за 2025 год с новыми предложениями на маркетплейсе. Если раньше дроны с катушками на 10 – 20 километров заказывали за 18 – 50 тысяч гривен в зависимости от комплектации, то по состоянию на начало мая новые цены стартуют от 66 тысяч гривен и достигают 122 тысяч гривен – и эти значения примерно одинаковы у разных производителей, что свидетельствует о формировании нового ценового уровня на рынке.

Чтобы понять причины и последствия этих изменений, 24 Канал пообщался с производителем дронов на оптоволокне – компанией TechEx. В компании объяснили, как рынок адаптируется к новым условиям и что стоит за стремительным ростом стоимости одного из самых востребованных видов оружия на передовой.

Рост цен не был одномоментным, но он был существенным, прокомментировали 24 Каналу в компании-производителе дронов на оптоволокне и дронов-перехватчиков TechEx. Рынок постепенно прошел фазу активного подорожания, достиг пиковых значений, а сейчас произошла определенная коррекция.

В то же время цены все еще остаются значительно выше, чем в прошлом году – по отдельным позициям в несколько раз.


Для производителей это непосредственно влияет на себестоимость бортов, поскольку оптоволокно является критически важным компонентом для этого класса FPV-систем. На начальном этапе подорожания мы частично компенсировали разницу собственными ресурсами и удерживали цену на продукцию в рамках уже заключенных контрактов. Это позволило выполнить обязательства перед заказчиками без пересмотра условий, 
– говорят в TechEx.

Однако при длительном сохранении высоких цен на комплектующие производители вынуждены пересматривать стоимость новых партий, поскольку себестоимость продукции объективно изменилась.

Обратите внимание! Оптоволоконные FPV-дроны – это класс беспилотных систем, в которых управление осуществляется через физический кабель из оптического волокна, что разматывается в полете. В отличие от радиоуправляемых аналогов, такие дроны практически не подвергаются радиоэлектронной борьбе, поскольку сигнал передается не через эфир, а по проводнику, что делает их устойчивыми к постановщикам помех и системам РЭБ, которые массово применяются обеими сторонами на фронте. 

В условиях российско-украинской войны, где радиоэлектронная борьба стала одним из ключевых факторов эффективности беспилотников, оптоволоконные FPV приобрели стратегическое значение: они способны поражать цели в зонах плотного радиоподавления, включая бронетехнику, укреплениями и живой силой противника. Украина стала одним из первых в мире театров военных действий, где этот класс дронов получил массовое боевое применение.


На данный момент команда снабжения TechEx обеспечивает своевременное поступление критических комплектующих, и компания выполняем контрактные обязательства в согласованные сроки.

Если говорить об оптоволокне, рынок демонстрирует признаки стабилизации после периода повышенного спроса и ценового давления. Вероятно, часть производителей уже начала наращивать мощности в ответ на рост потребности со стороны оборонного сектора, 
– отметили у производителя.

В то же время TechEx продолжает работать с поставками очень внимательно: команда планирует закупки наперед, диверсифицирует источники поставок и контролирует наличие критических компонентов, чтобы не допустить влияния рыночных колебаний на выполнение контрактов.

В TechEx не рассматривают снижение ключевых тактико-технических характеристик как приемлемый путь компенсации роста себестоимости.

Для оптоволоконных FPV-систем длина линии управления, стабильность связи, дальность применения и надежность катушки являются не второстепенными параметрами, а факторами, которые определяют реальную боевую эффективность изделия. Если уменьшить эти характеристики только для удешевления производства, такой борт может потерять актуальность для применения в реальных условиях на линии боевого соприкосновения, 
– комментирует представитель компании.

Поэтому позиция такова: боевые возможности продукции не ухудшаются ради краткосрочной экономии. В приоритете – надежность, дальность, стабильность работы и соответствие потребностям Сил обороны Украины.


В TechEx подтвердили 24 Каналу – рынок существенно зависит от импортного оптоволокна, и это не та категория комплектующих, которую можно быстро заменить без серьезной подготовки.

Производство качественного оптоволокна – это сложный технологический процесс, который требует специализированного оборудования, стабильной сырьевой базы, качественных заготовок, квалифицированного персонала и длительной настройки производственного цикла. По нашим оценкам, запуск полноценной производственной линии с выходом на стабильное качество может потребовать минимум полтора – два года интенсивной работы, 
– говорят у производителя.

Кроме того, вопрос не только в самом производстве волокна, но и в доступности качественного сырья и заготовок, которые также находятся под давлением растущего спроса.

TechEx уже коммуницирует с несколькими европейскими производителями, которые рассматривают или уже реализуют расширение производства, делятся в компании: "Для нас важно видеть, в какие сроки они смогут выйти на необходимые объемы, сохраняя стабильное качество и надежность продукции".


Рынок оптоволокна прошел период существенного ценового роста, и это повлияло на себестоимость оптоволоконных FPV-систем. В то же время для TechEx принципиально важно не снижать боевые характеристики продукции ради удешевления. В компании отмечают, что продолжают выполнять контрактные обязательства, обеспечивать стабильные поставки критических комплектующих и работать с партнерами над долгосрочной устойчивостью производства.

