Группа независимых экспертов и расследователей Dallas Analytics получила доступ к внутренней переписке российских производителей нынешнего главного "страшилы" Путина — баллистической ракеты "Орешник".

Благодаря этому удалось выяснить, что мешает россиянам превратить "Орешник" в действительно грозное оружие, а также, что нужно делать, чтобы эти проблемы никогда не исчезали.

24 Канал публикует основные выводы расследования Dallas Analytics с незначительными сокращениями.

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Главная угроза Путина ограниченной пригодности

В ноябре 2024 года Россия впервые применила своё новое оружие, которое сейчас известно как "Орешник". Тогда макеты этой баллистической ракеты ударили по Днепру. Значительных разрушений не было, но медийный эффект оказался довольно мощным. О "Орешнике" как о новом вундерваффе с подачи российской пропаганды заговорил весь мир. Главным пиарщиком "Орешника" выступил сам Путин.

Российский диктатор использовал своё телеобращение для распространения мифа об абсолютном технологическом превосходстве России. Восхваляя новейшую систему вооружения, российский лидер подкрепил свою риторику стандартными угрозами эскалации в адрес западных государств, поддерживающих Украину.

Путин был настолько восхищён политическим и психологическим эффектом этого удара, что приказал немедленно развернуть производство следующей серии из четырёх дополнительных ракет в 2025 году. К промо-кампании присоединился и белорусский диктатор Лукашенко, который начал рассказывать о неизбежном размещении "Орешника" в Беларуси.

С момента первого запуска Россия применила на территории Украины три экспериментальные модификации. Одна ракета попала во Львовскую область в январе 2026 года. Через несколько месяцев, 24 мая 2026 года, один "Орешник" попал в гражданский гаражный кооператив в Белой Церкви, тогда как второй просто исчез где-то на оккупированной территории Донецкой области.

После активных учений по развертыванию комплекса, зафиксированных на испытательном полигоне "Капустин Яр", Воздушные Силы ВСУ 12 июня 2026 года выпустили срочное предупреждение о высокой вероятности очередного удара "Орешником" — очевидно, с применением последней готовой ракеты по срочному контракту Кремля.

Впрочем, запуска не произошло, а перед этим сам Путин жалко начал объяснять, что "гаражные испытания" якобы и были главной целью его вундерваффе, а удар "Орешником" по оккупированной россиянами части Донецкой области — вообще "хитрый план", чтобы не ходить далеко и посмотреть на результат поражения.

Во время общения со СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2026 года российский президент прямо опроверг свои прежние заявления о том, что серийное массовое производство "Орешника" уже началось. Хотя в течение последних лет Кремль позиционировал эту платформу как для внутренней, так и для западной аудитории как гиперзвуковой комплекс, полностью готовый к боевому применению.

В 2026 году Путин вынужден оправдываться из-за "Орешника" / фото – Кремль

Вынужденный объяснять, почему оружие дало сбой и вместо военного объекта поразило гражданский гаражный кооператив в Белой Церкви, Путин внезапно переквалифицировал этот боевой провал в обычное "экспериментальное испытание". Признав, что комплекс до сих пор находится на этапе разработки, он заявил, что удар по гаражам произошел просто потому, что "там было удобно наблюдать за прилетом" и оценивать точность разделения боевых блоков.

И это при том, что до этого российская пропаганда активно утверждала, что боевое применение "Орешника" уничтожило в Белой Церкви как минимум "базу НАТО". Таким образом, Путин признал, что всё это время буквально стрелял из "Орешника" по воробьям.

В таких случаях говорят: видимо, что-то произошло. Что именно — рассказывает расследование Dallas Analytics.

Узкое место баллистического Франкенштейна

Первопричина того, почему Россия не может превратить "Орешник" в стандартизированную, надёжную боевую платформу, заключается в его конструктивной специфике.

Фактически "Орешник" — это промышленный гибрид, собранный из фрагментарных компонентов совершенно разных ракетных линеек, большинство из которых разработаны ещё десятилетия назад.

По информации источника Dallas Analytics из аппарата закупок Министерства обороны РФ, несколько критически важных компонентов для платформы "Орешник" были адаптированы непосредственно из старой советской конструкторской документации.

Репортаж CNN об ударе "Орешником" по Львовской области — смотрите видео:

Эти чертежи в своё время были списаны и изъяты из цепочек поставок в ходе сокращения оборонных программ, поскольку считались полностью устаревшими для ведения современной высокоточной войны.

Физические фрагменты гироскопического прибора ГУ-503, изъятые с места падения "Орешника" / Скриншот из репортажа CNN (январь 2026 года)

Одним из таких "реанимированных" компонентов является ГУ-503 — высокоточный авиационный гироскопический прибор (его хорошо видно в сюжете CNN, начиная с 1:01 мин, в репортаже рассказывают об ударе ракеты по Львовской области в начале 2026 года).

Чтобы понять важность этого механического прибора, представьте себе ракету, маневрирующую в верхних слоях атмосферы точно так же, как пассажирский авиалайнер. Для выхода на цель бортовой компьютер должен непрерывно отслеживать и корректировать движение в трёх базовых плоскостях:

Pitch: отклонение носовой части вверх или вниз;

Roll: наклон или вращение ракеты вокруг своей продольной оси;

Yaw: отклонение носа влево или вправо.

Блок ГУ-503 выполняет функцию внутреннего стабилизатора ракеты. Без безупречной работы гироскопа ракета летит вслепую, не способная определить, сместили ли её с курса атмосферные потоки или вибрация двигателя.

Остатки "Орешника" — скриншоты из репортажа CNN:

Поскольку траектория баллистической ракеты основана на четко рассчитанной математической дуге, нескорректированная механическая погрешность всего в 0,5 градуса на гиперзвуковой скорости увеличивается во время полёта. Это, как следствие, приводит к катастрофическому отклонению от цели на десятки километров.

Признание вины – производители "Орешника" признают, что не могут изготовить качественную ракету

В подтверждение этих выводов Dallas Analytics публикует внутреннюю переписку между Юрием Ведешкиным, заместителем директора Мичуринского завода "Прогресс" (АО МЗП), и Василием Аксеновым, генеральным директором Азовского оптико-механического завода (АО "АОМЗ").

Хотя АОМЗ подчиняется непосредственно АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), а "Прогресс" входит в структуру радиоэлектронного конгломерата "КРЕТ" госкорпорации "Ростех", оба предприятия функционируют как высокоспециализированные, взаимозависимые звенья главной российской цепочки производства высокоточного оружия.

Официальная переписка Мичуринского завода "Прогресс" и Азовского оптико-механического завода / Dallas Analytics

Документ, датированный 18 марта 2025 года, фиксирует серьезный дефицит точности непосредственно на производственной линии "Орешника". Он доказывает, что блоки боевой части, входящие в атмосферу на огромной скорости, лишены необходимого наведения, которое должен был обеспечить ГУ-503.

Источник Dallas Analytics в Министерстве обороны РФ подтверждает, что под давлением жестких дедлайнов Владимира Путина производственные предприятия решили полностью пренебречь стандартными протоколами контроля качества, чтобы не сорвать политический график Кремля.

Санкции и деградация российского ВПК лишили "Орешник" точности

Внутренняя переписка Мичуринского завода ясно указывает на деградацию российского ВПК и проблему потери технологии производства специализированного оборудования, предназначенного для настройки, калибровки и обкатки (интенсивной обкатки деталей под высокой нагрузкой для устранения скрытых производственных дефектов) ГУ-503.

Даже если цех способен где-то раздобыть или как-то собрать прибор, у завода нет возможности проверить точные параметры гироскопа перед его интеграцией в систему. Именно этот дефект объясняет, почему последующие ракеты "Орешник" хаотично поражают гражданские объекты вместо военных целей.

В письме отмечается, что устранение этой проблемы — это не вопрос простого технического ремонта, а необходимость полной переработки базовой конструкторской документации для интеграции современной электронной компонентной базы.

Однако главной технологической сложностью остается физическая геометрия самого комплекса наведения. Блок ГУ-503 не является автономной деталью; он глубоко интегрирован в автоматизированный навигационный узел. Это оставляет минимальное физическое пространство для изменения габаритов системы, иначе придётся полностью перепроектировать всё сопутствующее аппаратное обеспечение, что сопряжено с большими техническими рисками.

Документ свидетельствует, что руководство Мичуринского завода также планировало другое решение: разработку современной альтернативы гироскопическому прибору совместно со специализированным конструкторским бюро "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" (АО "АНПП "Темп-Авиа"). Однако результаты технической экспертизы обломков, собранных на местах недавних попаданий "Орешника" в Украине, выявили блоки ГУ-503 с маркировкой 2025 года выпуска. Это доказывает, что от высокотехнологичной замены с привлечением "Темп-Авиа" в итоге отказались.

От "серийного производства" к "гаражным испытаниям"

Системный кризис российских программ перевооружения позволяет понять кардинальное изменение публичной риторики Владимира Путина в отношении "Орешника" за последний год.

Пока Кремль пытается транслировать имидж высокотехнологичной военной сверхдержавы, внутренние документы демонстрируют оборонно-промышленный комплекс, неспособный достичь даже элементарной точности удара "Орешника".

Однако полностью списывать со счетов эту баллистическую платформу было бы ошибкой. Ключевая особенность современной военной мощи России заключается в том, что она одновременно хрупка и крайне опасна.

Путин рассказывает о "гаражных испытаниях" ракет "Орешник":

Если не принять меры, российский оборонный сектор со временем сможет преодолеть эти производственные барьеры путем последовательных модернизаций "Орешника". Способная достичь любой европейской столицы с ядерным зарядом на борту, эта платформа представляет собой серьёзную системную угрозу. Опасность усугубляется развертыванием Россией мобильных пусковых установок в Беларуси, что критически сокращает время реакции западных систем раннего предупреждения.

Пока звуки воздушной тревоги раздаются по всей Украине, а на испытательном полигоне "Капустин Яр" продолжаются очередные тренировочные пуски, Запад должен осознать истинную сущность "Орешника".

Это продукт изолированного режима, который маскирует глубокие структурные слабости агрессивным ядерным шантажом и угрозами эскалации. Россия остается непредсказуемым врагом, чье политическое руководство и некалиброванное оружие представляют глобальную угрозу. Нейтрализовать её способно лишь консолидированное международное давление.