США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, – FT

США могут прекратить обмен разведывательными данными с Украиной и заблокировать механизм PURL, через который Киев получает американское вооружение. Так Вашингтон пытается заставить прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, которые получали звонки от американских должностных лиц или были проинформированы о них.

Что известно об угрозах США?

В течение выходных 10–11 октября американская сторона пыталась убедить Киев и европейские столицы прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Они звонят в Киев… они звонят всем в Европе",

– сказал один из чиновников, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.

В Белом доме отказались подтвердить или прокомментировать информацию об этих контактах.

По словам европейских чиновников, американские предупреждения касались возможного прекращения обмена разведывательными данными с Украиной и блокирования механизма PURL – инициативы под руководством НАТО, благодаря которой союзники Украины закупают американское оружие для нужд ВСУ.

В рамках этой программы европейские страны финансируют закупки вооружения американского производства, которое затем передают Украине. США напрямую не вносят финансовых взносов в этот механизм.

Одним из тех, кто получил сообщение от американской стороны, был Павел Палиса – военный советник президента Украины Владимира Зеленского, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп 11 октября заявил в соцсетях, что Украина и Россия якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. В то же время на момент публикации было непонятно, согласилась ли Россия на такую договоренность.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Трампа хорошей новостью, но подчеркнул, что важно, чтобы оно стало реальностью. Он также отметил, что Россия продолжала совершать атаки на Украину.

"К сожалению, сегодня весь день украинское небо было заполнено российскими "Шахедами", – сказал Зеленский.

По его словам, российские войска также наносили авиаудары управляемыми авиабомбами и проводили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности, вечеромпод ударом оказалась электростанция в Харькове.

"Украина предложила множество шагов по деэскалации. У [президента России Владимира] Путина был один ответ на все из них – "нет", – заявил глава государства.

Он выразил надежду, что российский президент в конечном итоге согласится на шаги, которые позволят достичь подлинного мира, и выполнит то, о чем заявил Трамп.