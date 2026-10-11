Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників, які отримували дзвінки від американських посадовців або були поінформовані про них.

Що відомо про погрози США?

Упродовж вихідних 10 – 11 жовтня американська сторона намагалася переконати Київ і європейські столиці припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Вони телефонують до Києва… вони телефонують усім у Європі,

– сказав один із чиновників, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

У Білому домі відмовилися підтвердити або прокоментувати інформацію про ці контакти.

За словами європейських чиновників, американські попередження передбачали можливе припинення обміну розвідувальними даними з Україною та блокування механізму PURL – ініціативи під керівництвом НАТО, завдяки якій союзники України купують американську зброю для потреб ЗСУ.

У межах цієї програми європейські країни фінансують закупівлі озброєння американського виробництва, яке потім передають Україні. США безпосередньо не роблять фінансових внесків до цього механізму.

Одним із тих, хто отримав повідомлення від американської сторони, був Павло Паліса – військовий радник президента України Володимира Зеленського, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади.

На тлі цих подій президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив у соцмережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної. Водночас на момент публікації не було зрозуміло, чи погодилася Росія на таку домовленість.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Трампа хорошою новиною, але наголосив, що важливо, аби вона стала реальністю. Він також зазначив, що Росія продовжувала атакувати Україну.

"На жаль, сьогодні весь день українське небо було заполонене російськими "Шахедами"", – сказав Зеленський.

За його словами, російські війська також завдавали авіаударів керованими авіабомбами та атакували українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, увечері під ударом опинилася електростанція в Харкові.

"Україна запропонувала багато кроків щодо деескалації. У [президента Росії Володимира] Путіна була одна відповідь на всі з них – "ні", – заявив глава держави.

Він висловив сподівання, що російський президент зрештою погодиться на кроки, які дадуть змогу досягти справжнього миру, та виконає те, про що заявив Трамп.