"Это позиция Минобороны": Криволап объяснил, почему задерживают закупку баллистической ракеты FP-7

Константин Криволап назвал сомнительными заявления FirePoint о невыгодности баллистической ракеты FP-7 стоимостью 600 тысяч долларов. Эксперт убежден, что такой ответ производителю был навязан Министерством обороны.

В эфире 24 Канала аналитик подчеркнул, что ракета FP-7 уже прошла все испытания, кодификацию и государственные проверки. По его словам, разработка вышла на этап, когда оборонное ведомство должно было заключать прямые контракты на ее поставку в армию.

Почему FP-7 нужна на фронте

Баллистическая ракета разработана для поражения целей на расстоянии до 300 километров с боевой частью весом около 200 килограммов. Она способна быстро уничтожать вражеские пусковые установки систем С-300, С-400 и ракетные комплексы "Искандер", которые успевают сменить позицию до подлета дронов.

Мне кажется, это моя версия, что господин Штильрман высказал не свое мнение, а тот ответ, который подготовило Министерство обороны. Что Минобороны не видит смысла использовать ракету FP-7, потому что она стоит около 600 тысяч долларов. Мол, проще за 55 тысяч долларов запустить 12 дронов FP-2,

– отметил Константин Криволап.

Эксперт подчеркнул, что альтернативных средств украинского производства для такого скоростного поражения сейчас катастрофически не хватает.

Эксперт объяснил заявление о нецелесообразности ракеты FP-7

Парадокс с обеспечением беспилотниками

Кроме того, аналитик обратил внимание на странную ситуацию с поставками дронов непосредственно бойцам на линии фронта, несмотря на готовность промышленности к масштабному выпуску вооружения.

Если поговорить с ребятами из ЛБЗ, то они говорят: "Нам не хватает дронов". Вот я удивляюсь, как нам может не хватать дронов, если у нас сейчас идет серийное производство в больших количествах. То есть производство у нас готово,

– подытожил эксперт.

Ранее разработчики отмечали, что ракета FP-7 уже проверили в бою, однако назвали ее серийное использование экономически невыгодным до момента создания кассетной боевой части.