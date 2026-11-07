"Это позиция Минобороны": Криволап объяснил, почему задерживают закупку баллистической ракеты FP-7
Константин Криволап назвал сомнительными заявления FirePoint о невыгодности баллистической ракеты FP-7 стоимостью 600 тысяч долларов. Эксперт убежден, что такой ответ производителю был навязан Министерством обороны.
В эфире 24 Канала аналитик подчеркнул, что ракета FP-7 уже прошла все испытания, кодификацию и государственные проверки. По его словам, разработка вышла на этап, когда оборонное ведомство должно было заключать прямые контракты на ее поставку в армию.
Почему FP-7 нужна на фронте
Баллистическая ракета разработана для поражения целей на расстоянии до 300 километров с боевой частью весом около 200 килограммов. Она способна быстро уничтожать вражеские пусковые установки систем С-300, С-400 и ракетные комплексы "Искандер", которые успевают сменить позицию до подлета дронов.
Мне кажется, это моя версия, что господин Штильрман высказал не свое мнение, а тот ответ, который подготовило Министерство обороны. Что Минобороны не видит смысла использовать ракету FP-7, потому что она стоит около 600 тысяч долларов. Мол, проще за 55 тысяч долларов запустить 12 дронов FP-2,
– отметил Константин Криволап.
Эксперт подчеркнул, что альтернативных средств украинского производства для такого скоростного поражения сейчас катастрофически не хватает.
Эксперт объяснил заявление о нецелесообразности ракеты FP-7
Парадокс с обеспечением беспилотниками
Кроме того, аналитик обратил внимание на странную ситуацию с поставками дронов непосредственно бойцам на линии фронта, несмотря на готовность промышленности к масштабному выпуску вооружения.
Если поговорить с ребятами из ЛБЗ, то они говорят: "Нам не хватает дронов". Вот я удивляюсь, как нам может не хватать дронов, если у нас сейчас идет серийное производство в больших количествах. То есть производство у нас готово,
– подытожил эксперт.
Ранее разработчики отмечали, что ракета FP-7 уже проверили в бою, однако назвали ее серийное использование экономически невыгодным до момента создания кассетной боевой части.