"Це позиція Міноборони": Криволап пояснив, чому гальмують закупівлю балістичної ракети FP-7

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Під час ефіру 24 Каналу аналітик наголосив, що ракета FP-7 уже пройшла всі випробування, кодифікацію та державні перевірки. За його словами, розробка вийшла на стадію, коли оборонне відомство мало укладати прямі контракти на її постачання до війська.

Чому FP-7 потрібна фронту

Балістична ракета розроблена для ураження цілей на відстані до 300 кілометрів із бойовою частиною близько 200 кілограмів. Вона здатна швидко знищувати ворожі пускові установки систем С-300, С-400 та ракетні комплекси "Іскандер", які встигають змінити позицію до підльоту дронів.

Мені здається, це моя версія, що пан Штільрман сказав не свою думку, а ту відповідь, яку підготувало Міністерство оборони. Що Міноборони не бачить сенсу використовувати ракету FP-7, тому що вона коштує близько 600 тисяч доларів. Мовляв, простіше за 55 тисяч доларів запустити 12 дронів FP-2– зазначив Костянтин Криволап.

Фахівець підкреслив, що альтернативних засобів українського виробництва для такого швидкісного ураження наразі катастрофічно не вистачає.

Експерт пояснив заяву про недоцільність ракети FP-7: відео

Парадокс із забезпеченням безпілотниками

Крім того, аналітик звернув увагу на дивну ситуацію з постачанням дронів безпосередньо бійцям на лінії фронту, попри готовність промисловості до масштабного випуску озброєння.

Якщо поговорити з хлопцями з ЛБЗ, то вони кажуть: "Нам не вистачає дронів". От я дивуюсь, як нам може не вистачати дронів, якщо в нас зараз виробляють у великій кількості серійне виробництво. Тобто виробництво у нас готове– підсумував експерт.

Раніше розробники зазначали, що ракету FP-7 уже випробували в бою, однак назвали її серійне використання економічно невигідним до моменту створення касетної бойової частини.