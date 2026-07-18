Это возможно в Украине, но есть существенный нюанс, – эксперт по безопасности о производстве ракет Patriot

Заявление Дональда Трампа о возможности передачи Украине лицензий на производство систем Patriot открывает важную перспективу для укрепления противовоздушной обороны. Однако само разрешение не решит проблему, если государство не создаст отдельную команду, которая быстро организует производство ракет и необходимых компонентов.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такое производство можно запустить в Украине. Он также рассказал, почему проекту нужен сильный руководитель, американские специалисты и несколько украинских компаний с опытными инженерами.

Для Patriot нужен отдельный проектный офис

Передача Украине лицензий станет лишь первым шагом, ведь главная проблема заключается в том, кто и как будет запускать производство. В стране пока нет структуры, способной быстро объединить все процессы, поэтому уже сейчас нужно создать отдельный проектный офис и пригласить американского специалиста, хорошо знающего систему Patriot, ее компоненты и требования к производству.

В Украине нет структуры, способной быстро воплотить это в жизнь. Нам нужен проектный офис, и открыть его нужно сегодня, а не завтра,

– подчеркнул Грант.

К работе стоит привлечь шесть или семь украинских компаний, каждая из которых будет отвечать за отдельные компоненты. Передавать весь проект одной большой государственной структуре рискованно, поскольку производство может увязнуть в бюрократии. Нужны предприятия, которые уже работают, имеют сильных инженеров и специалистов по противовоздушной обороне.

Это возможно сделать в Украине, но нужны правильный подход и настоящие специалисты. Прежде всего необходим руководитель проекта, который сможет эффективно продвигать этот процесс вперед,

– пояснил эксперт.

Украинские производители дронов уже показали, что могут быстро адаптироваться и наращивать темпы выпуска. Подобный результат возможен и с Patriot, если проект получит сильное руководство, четкое распределение задач и людей, хорошо знающих эту технологию.

Производство Patriot нельзя откладывать

Местоположение предприятий не должно стать причиной задержки. Если Украина пока не готова быстро организовать весь процесс у себя, часть производства можно развернуть в европейских странах, которые располагают необходимыми площадями и готовы оказать поддержку.

В такой стране, как Латвия, это можно сделать даже завтра. Здесь очень важно чувство неотложности: что мы уже сделали сегодня, чтобы это произошло? Вероятно, пока ничего,

– сказал Грант.

Запуск производства требует быстрых решений, ведь речь идет не только о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса, но и о защите людей от российских ракет. Каждая задержка означает, что Украина и в дальнейшем будет зависеть от ограниченных поставок боеприпасов для Patriot от партнеров.

Действовать нужно срочно, потому что на кону стоят человеческие жизни. Если мы не получим это в ближайшее время, люди будут гибнуть,

– подчеркнул эксперт.

Опыт украинских производителей дронов доказывает, что сложные оборонные проекты можно быстро развивать и масштабировать. Для производства компонентов для Patriot также нужны специалисты, хорошо знающие систему ПВО, и руководитель, способный без задержек координировать работу украинских, американских и европейских компаний.

Глен Грант объяснил, как запустить производство Patriot в Украине: смотрите видео