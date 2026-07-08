Решение есть, – авиаэксперт назвал способы противодействия российской баллистике

Украина ожидает новый пакет помощи для ПВО от Канады, однако Россия может попытаться воспользоваться периодом, пока вооружение еще находится в пути. Особенно острой остается проблема перехвата баллистических ракет, запас которых противник продолжает пополнять быстрее, чем Запад наращивает производство ракет-перехватчиков.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил , какие системы могут усилить защиту Украины от баллистических ракет. Он также рассказал, почему одних комплексов ПВО недостаточно и как удары на большие расстояния могут сократить ракетный потенциал России.

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Против российской баллистики есть альтернативы Patriot

Украина может перехватывать баллистические ракеты не только с помощью комплексов Patriot. Среди возможных решений – израильская система Arrow, американская THAAD, а также южнокорейские комплексы, которые уже продемонстрировали эффективность против таких целей.

Не только с помощью "Патриота" мы можем перехватывать баллистические ракеты. Германия недавно приобрела две системы "Арроу" – это израильская система противоракетной защиты, которая перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы. Благодаря этому последствий от падения обломков практически нет,

– пояснил Храпчинский.

По схожему принципу работает американская THAAD, которая также уничтожает ракеты за пределами атмосферы. Перспективными направлениями авиаэксперт назвал и дальнейшее развитие франко-итальянской SAMP/T и немецкой IRIS-T, чтобы они получали более широкие возможности для борьбы с баллистическими целями.

Решение есть. Нужно напрямую работать с партнерами, создавать четкое техническое задание в соответствии с нашими потребностями, и тогда можно будет говорить о большем количестве систем, способных противодействовать баллистическим ракетам,

– подчеркнул офицер Воздушных сил в резерве.

Украине важно не сосредотачиваться исключительно на поставках ракет для Patriot, а расширять перечень доступных систем противоракетной обороны. Согласование конкретных требований с производителями и государствами-партнерами позволит постепенно создать многоуровневую защиту от различных типов российской баллистики.

Производство перехватчиков не успевает за Россией

Даже расширение перечня систем ПВО не решит проблему без увеличения производства ракет-перехватчиков. Соединенные Штаты выпускают около 750 ракет для Patriot в год, тогда как для франко-итальянской SAMP/T производят примерно 300 перехватчиков.

Этого явно недостаточно, ведь Россия в среднем производит около 20 баллистических ракет в месяц, несколько ракет "Циркон" и достаточное количество "Кинжалов". Поэтому нужно не только наращивать ПВО, но и снижать российский ракетный потенциал,

– пояснил Храпчинский.

Украина уже наносила удары по около десяти важным предприятиям, задействованным в производстве баллистических и крылатых ракет. Однако промышленная база России значительно шире и охватывает примерно 1600 предприятий, поэтому отдельных атак недостаточно для быстрого сокращения ее возможностей.

Партнеры должны либо существенно усилить украинскую противовоздушную оборону, либо расширить пакет дальнобойного вооружения. Такие ракеты нужны для системного поражения производственных площадок, комплектующих предприятий и других звеньев, без которых Россия не сможет поддерживать нынешние темпы выпуска ракет.

Мы должны ставить вопрос прямо: либо партнеры укрепляют нас средствами ПВО, либо предоставляют больше дальнобойных ракет, которые могут существенно повлиять на способность России производить это вооружение. Сочетание этих двух направлений даст хороший результат,

– подчеркнул авиаэксперт.

Планы западных государств по значительному наращиванию производства рассчитаны преимущественно до 2030 года, тогда как защита нужна Украине уже сейчас. Поэтому наряду с дополнительными перехватчиками необходимо добиваться разрешения на применение западного дальнобойного вооружения по военным и промышленным целям на территории России.

Удары Украины обнажают слабые места российской обороны

Украинские атаки уже влияют не только на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Из пяти основных центров космической связи России три подверглись ударам, что частично ослабило систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

Наши действия постоянно демонстрируют Европе, что Российская Федерация становится все слабее. Она уже частично утратила возможности системы раннего предупреждения,

– пояснил Храпчинский.

По его словам, это также свидетельствует о проблемах России с защитой собственного стратегического потенциала. Украина пытается донести до партнеров, что Кремль не так неуязвим, как его часто воспринимают, а системные удары могут еще больше ограничить его военные возможности.

В то же время значительная часть западных государств до сих пор надеется завершить войну дипломатическим путем и не готова к сценарию поражения России.

Мы постоянно подчеркиваем партнерам: у России есть проблемы с противовоздушной обороной, она не может должным образом защитить даже свой ядерный потенциал. Но большая часть мира все еще ждет, что этот вопрос можно будет решить дипломатическим путем, поэтому не увеличивает производство критически важного вооружения,

– отметил авиаэксперт.

Украине нужны не только дополнительные ракеты для Patriot, но и более широкий перечень средств перехвата и дальнобойных систем. В настоящее время удары западными ракетами в основном опираются на британские Storm Shadow и французские SCALP, тогда как американские ATACMS использовались ограниченно, а другие образцы до сих пор не поступают в необходимом количестве.

Переговоры с партнерами должны охватывать одновременно укрепление противоракетной обороны и поставки ракет для нанесения ударов по российским военным объектам. Только сочетание этих возможностей позволит не только сбивать уже запущенные цели, но и сокращать способность России производить и применять новые ракеты.

Храпчинский объяснил, как защитить Украину от баллистических ракет: смотрите видео