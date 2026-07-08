Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что причиной нехватки ракет являются не только политические решения партнеров. Речь идет об объективном дефиците, возникшем после их активного использования во время войны на Ближнем Востоке.

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Почему союзники не могут быстро передать Украине больше ракет

По мнению Владимира Фесенко, не стоит объяснять ситуацию исключительно нежеланием партнеров помогать Украине. Он отметил, что дефицит ракет для Patriot является реальным, ведь значительное их количество было израсходовано при отражении иранских атак, когда дорогостоящие ракеты-перехватчики использовались даже для уничтожения "Шахедов".

Существует реальный дефицит этих ракет. Безусловно, на складах они есть, но в гораздо меньшем количестве, чем раньше,

– сказал политолог.

Сейчас главной задачей Украины является достижение договоренностей с США, ведь именно у американцев самые большие запасы ракет для перехвата российских ракет. В то же время Вашингтон также вынужден учитывать собственные интересы в сфере безопасности. В частности, там, вероятно, не исключают нового обострения ситуации на Ближнем Востоке, поэтому стараются не исчерпывать свои резервы полностью.

Важно! Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о полном отсутствии у Украины боеприпасов для перехвата баллистических целей. Главной причиной является глобальный дефицит ракет PAC-3 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, некоторые западные страны отказываются передавать боеприпасы для Patriot, пытаясь сохранить собственные резервы на случай российского нападения.

"Трагедия (атака на Киев 6 июля 2026 года – 24 Канал), как и предыдущая трагедия 2 июля, возможно, повлияют на наших партнеров на саммите НАТО и нам предоставят еще дополнительные партии из тех запасов, которые еще остаются", – отметил Фесенко.

В то же время политолог подчеркнул, что в долгосрочной перспективе проблему невозможно решить только за счет новых поставок. По его мнению, Украине вместе с партнерами необходимо запускать собственное производство ракет-перехватчиков по лицензии или создавать совместные производственные площадки в Европе.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в настоящее время между союзниками продолжаются переговоры о лицензировании производства ракет для комплексов Patriot. Из-за дефицита таких перехватчиков Украина с помощью партнеров пытается наладить собственное производство оборонной продукции. Однако нехватка мощностей ОПК является серьезной проблемой не только в Европе, но и в США.