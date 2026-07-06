Об этом Рютте заявил после российской атаки на Киев в ночь на 6 июля, сообщает 24 Канал.

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Получит ли Украина больше ракет для Patriot?

Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы выполнить свои обязательства по программе PURL, и эта работа продолжается прямо сейчас.

По его словам, поставки вооружения, в частности ракет-перехватчиков, поступают в Украину и уже используются украинской стороной.

Справка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением за счет целевого финансирования поставок из США. В рамках этой программы страны-партнеры перечисляют средства в общий фонд в соответствии с согласованным с Украиной, США и НАТО перечнем приоритетных потребностей.

В то же время, как отметил генеральный секретарь, количество таких перехватчиков на территории стран НАТО ограничено, поэтому необходимо наращивать их производство.

Это одна из причин, почему сама Украина работает над этим. Конечно, это не то, что даст результаты немедленно, но нужно посмотреть, что они могут сделать с помощью партнеров и союзников по НАТО, чтобы производить больше перехватчиков,

– пояснил Рютте.

Комментируя возможность предоставления лицензий на производство ракет для систем Patriot, Марк Рютте отметил, что этот вопрос решается на двустороннем уровне между союзниками и партнерами, а соответствующие переговоры в настоящее время продолжаются.

По его словам, союзникам важно совместно работать над наращиванием оборонного производства.

И мы знаем, что у Соединенных Штатов также есть проблемы с производством в оборонной промышленности. Это проблема не только в Европе, это также проблема в США,

– подытожил генсек НАТО.

Напомним, во время массированной атаки 6 июля россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов.

Впоследствии в Военно-воздушных силах заявили, что ни одну баллистическую ракету сбить не удалось. Причиной стало недостаточное поступление ракет-перехватчиков. По словам Юрия Игната, российская армия сознательно использует это слабое звено, делая ставку на баллистические ракеты, которые значительно сложнее сбивать по сравнению с крылатыми.