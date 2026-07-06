Про це Рютте заявив після російської атаки на Київ у ніч на 6 липня, повідомляє 24 Канал.

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Чи матиме Україна більше ракет до Patriot?

Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати роблять усе можливе, аби виконати свої зобов'язання за програмою PURL, і ця робота триває просто зараз.

За його словами, поставки озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів, надходять до України та вже використовуються українською стороною.

Довідка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням за рахунок цільового фінансування постачань із США. У межах цієї програми країни-партнери перераховують кошти до спільного фонду відповідно до узгодженого з Україною, США та НАТО переліку пріоритетних потреб.

Водночас, як зазначив генеральний секретар, кількість таких перехоплювачів на території країн НАТО є обмеженою, тому необхідно збільшувати їх виробництво.

Це одна з причин, чому сама Україна працює над цим. Звісно, це не те, що дасть результати негайно, але треба подивитися, що вони можуть зробити за допомогою партнерів і союзників НАТО, щоб виробляти більше перехоплювачів,

– пояснив Рютте.

Коментуючи можливість надання ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot, Марк Рютте зазначив, що це питання вирішується на двосторонньому рівні між союзниками та партнерами, а відповідні переговори наразі тривають.

За його словами, союзникам важливо спільно працювати над нарощуванням оборонного виробництва.

І ми знаємо, що Сполучені Штати також мають проблему з виробництвом оборонної промисловості. Це проблема не лише в Європі, це також проблема в США,

– підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, під час масованої атаки 6 липня росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів.

Згодом у Повітряних силах заявили, що жодної балістичної ракети збити не вдалося. Причиною стало недостатнє постачання ракет-перехоплювачів. За словами Юрія Ігната, російська армія свідомо використовує цю слабку ланку, роблячи ставку на балістичні ракети, які значно складніше збивати порівняно з крилатими.