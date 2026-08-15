Трофейные российские танки выставят в музеях ЕС: какие страны первыми получат экспонаты

Кабинет министров Украины одобрил механизм безвозмездной передачи иностранным музеям образцов уничтоженной российской военной техники. Трофейные машины будут использоваться для выставок, чтобы продемонстрировать миру реальные свидетельства российской агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Что известно о передаче трофейной техники в музеи Европы?

Речь идет о трофейной технике, которую украинские военные захватили или получили в ходе отражения и сдерживания российской вооруженной агрессии. Ее будут передавать иностранным музейным учреждениям бесплатно для использования в качестве музейных экспонатов или организации тематических выставок.

Российская техника станет музейными экспонатами Первыми образцы трофейной техники получат музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. В частности, речь идет о российских танках Т-72, утративших боевые свойства.

В ведомстве подчеркивают, что предназначенные для передачи образцы не содержат взрывоопасных элементов и могут быть безопасно представлены посетителям в рамках музейных экспозиций. Такие выставки должны стать наглядным свидетельством российской агрессии и помочь иностранной аудитории лучше понять ход войны, которую Россия ведет против Украины.

Передача трофейной техники иностранным музеям также должна способствовать развитию культурной дипломатии и углублению сотрудничества Украины с музейными учреждениями других стран. В Министерстве обороны отмечают, что совместно с другими государственными органами продолжают работу по информированию международного сообщества о российской агрессии.

Напомним, за последний месяц украинские спецназовцы уничтожили почти 2400 единиц вражеского автотранспорта, в частности грузовики, командно-штабные машины и военную спецтехнику, затрудняя снабжение оккупантов топливом, боеприпасами и личным составом.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли 12 269 танков, 47 932 артиллерийские системы, 461 484 БПЛА и 134 375 единиц автомобильной техники и автоцистерн.