Про це повідомили в Міноборони України.

Що відомо про передачу трофейної техніки у музеї Європи?

Йдеться про трофейну техніку, яку українські військові захопили або отримали під час відсічі та стримування російської збройної агресії. Її передаватимуть іноземним музейним установам безоплатно для використання як музейних предметів або організації тематичних виставок.

Російська техніка стане музейними експонатами Першими зразки трофейної техніки отримають музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. Зокрема, йдеться про російські танки Т-72, які втратили бойові властивості.

У відомстві наголошують, що передбачені для передачі зразки не містять вибухонебезпечних елементів і можуть бути безпечно представлені відвідувачам у межах музейних експозицій. Такі виставки мають стати наочним свідченням російської агресії та допомогти іноземній аудиторії краще розуміти перебіг війни, яку Росія веде проти України.

Передача трофейної техніки іноземним музеям також має сприяти розвитку культурної дипломатії та поглибленню співпраці України з музейними установами інших країн. У Міністерстві оборони зазначають, що разом з іншими державними органами продовжують роботу над інформуванням міжнародної спільноти про російську агресію.

Нагадаємо, за останній місяць українські спецпризначенці знищили майже 2400 одиниць ворожого автотранспорту, зокрема вантажівки, командно-штабні машини та військову спецтехніку, ускладнюючи постачання окупантів пальним, боєприпасами та особовим складом.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупанти втратили 12 269 танків, 47 932 артсистеми, 461 484 БпЛА та 134 375 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.