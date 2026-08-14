Про масштабні втрати російської логістики повідомила Служба безпеки України. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" зосередили свої зусилля на знищенні транспортних артерій противника як на лінії фронту, так і в глибокому тилу.

Як СБУ успішно нищить техніку окупантів?

Лише за останній місяць українські спецпризначенці перетворили на брухт майже 2400 одиниць ворожого автотранспорту. Під приціл потрапили не лише звичайні вантажівки, а й командно-штабні машини та різноманітна військова спецтехніка.

Окрім регулярних ударів по нафтовій інфраструктурі та тіньовому флоту Росії, наші військові системно залишають окупаційні сили без найнеобхіднішого – транспорту. У такий спосіб вони позбавляють ворога можливості забезпечувати свої підрозділи пальним, боєприпасами й особовим складом.

Робота СБУ по логістиці окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше СБУ підбила підсумки масштабної 40-денної операції.

За цей час українські сили завдали понад 100 ударів по стратегічних об'єктах у Росії та на окупованих територіях. Також на фронті й у тилу ворога було уражено понад 21 тисячу одиниць техніки та озброєння і ліквідовано майже 5 тисяч російських військових.

Серед головних цілей були військові аеродроми, ППО, нафтопереробні заводи, командні пункти, склади, логістика та об'єкти "тіньового флоту".

За словами президента Зеленського, Росія зазнала збитків приблизно у 1 трильйон рублів.