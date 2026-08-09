Про це глава держави розповів під час інтерв'ю для національного телемарафону.

Що сказав Зеленський про 40-денну операцію СБУ проти Росії?

Президент наголосив, що Україна діє скоординовано, а ураження завдають не хаотично, а по чітко визначених цілях. Він також заявив про значні втрати російської сторони та назвав операцію дуже успішною. За словами президента, українська сторона знайшла ефективний асиметричний підхід.

Володимир Зеленський заявив, що після російських ударів по українській логістиці Сили оборони провели успішну операцію у відповідь. За його словами, втрати Росії внаслідок цієї кампанії оцінюються приблизно у трильйон рублів.

Президент зазначив, що до операції були залучені ЗСУ, ССО, ГУР, СБУ та Служба зовнішньої розвідки. Він також наголосив, що українські силові структури нині діють спільно під час проведення далекобійних і середньодальніх ударів. Зеленський оцінив результати операції позитивно та заявив, що Росія через втрати має серйозні проблеми з логістикою.

Глава держави звернув увагу на те, що російське керівництво тривалий час обирає для своїх атак невійськові цілі, тоді як Україна зосереджена виключно на знищенні військового потенціалу ворога. Водночас він попередив, що продовження російського терору матиме ще серйозніші наслідки.

Володимир Зеленський заявив, що Росія дедалі частіше атакує об'єкти, які не мають військового призначення, тоді як Україна зосереджується на ударах по військових цілях. Президент наголосив, що українська сторона добре вивчила слабкі місця російської логістики. За його словами, порушення логістики може безпосередньо впливати на повсякденне життя росіян і доступність товарів. Зеленський попередив, що подальші удари Росії по українській логістиці можуть спричинити відповідні дії України.

Окремо Володимир Зеленський розкрив деталі панічних дій російського військового командування, яке намагається захистити свої ключові центри від українських дронів та ракет. Він зазначив, що росіяни стягнули під Москву три кола захисту ППО, які прикривають електрику та енергетичні об'єкти, чудово розуміючи неминучість дзеркальної відповіді з боку України.

Але скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, і щоб вони це відчували,

– констатував український лідер.

Що відомо про 40-денну операцію проти Росії?

Старт цієї кампанії був анонсований 25 червня, коли Володимир Зеленський заявив про затвердження для Служби безпеки України 40-денної операції впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Офіційно цей термін сплив 4 серпня. Тоді ж керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав суспільство не чіплятися за конкретні дати, а вже 4 серпня президент повідомив про погодження нових масштабних операцій СБУ.

Нагадаємо, СБУ заявила про результати 40-денної операції проти Росії. Понад 100 ударів по стратегічних об’єктах у тилу ворога та понад 21 тисячу уражених цілей на фронті й у тилу. За даними служби, також було ліквідовано майже 5 тисяч російських військових, уражено авіацію, ППО, НПЗ, логістичні об'єкти та судна "тіньового флоту".