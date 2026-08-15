Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Что известно о передаче трофейной техники в музеи Европы?

Речь идет о трофейной технике, которую украинские военные захватили или получили в ходе отражения и сдерживания российской вооруженной агрессии. Ее будут передавать иностранным музейным учреждениям бесплатно для использования в качестве музейных экспонатов или организации тематических выставок.

Российская техника станет музейными экспонатами Первыми образцы трофейной техники получат музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. В частности, речь идет о российских танках Т-72, утративших боевые свойства.

В ведомстве подчеркивают, что предназначенные для передачи образцы не содержат взрывоопасных элементов и могут быть безопасно представлены посетителям в рамках музейных экспозиций. Такие выставки должны стать наглядным свидетельством российской агрессии и помочь иностранной аудитории лучше понять ход войны, которую Россия ведет против Украины.

Передача трофейной техники иностранным музеям также должна способствовать развитию культурной дипломатии и углублению сотрудничества Украины с музейными учреждениями других стран. В Министерстве обороны отмечают, что совместно с другими государственными органами продолжают работу по информированию международного сообщества о российской агрессии.

Напомним, за последний месяц украинские спецназовцы уничтожили почти 2400 единиц вражеского автотранспорта, в частности грузовики, командно-штабные машины и военную спецтехнику, затрудняя снабжение оккупантов топливом, боеприпасами и личным составом.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли 12 269 танков, 47 932 артиллерийские системы, 461 484 БПЛА и 134 375 единиц автомобильной техники и автоцистерн.