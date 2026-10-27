Стала легкой мишенью для вражеской ПВО: эксперт прокомментировал сворачивание проекта "Фламинго"

В эфире 24 Канала генерал-лейтенант Игорь Романенко анализирует, почему враг смог нейтрализовать эту разработку компании Firepoint и будущее украинских крылатых ракет дальнего действия.

Реклама Adv

Как россияне научились сбивать ракеты "Фламинго"?

Эксперт пояснил, что враг сумел найти эффективные средства противодействия этим средствам поражения на больших расстояниях. "Дело в том, что это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны, и россияне ее обнаруживают и эффективно уничтожают", – отметил военный.

Впоследствии оккупанты задействовали дополнительные средства дальнего обнаружения, чтобы перехватывать крылатые ракеты еще на подлете.

Он добавил, что для противодействия противник применял свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. С этих бортов ракеты обнаруживали и передавали информацию средствам поражения.

Россияне специально для того, чтобы противодействовать на дальних расстояниях от границы, имеют свои А-50 – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, специально противодействующие "Фламинго". И с этих самолетов их обнаруживали, передавали информацию, и с ними тоже эффективно боролись– пояснил специалист.

По его словам, главная проблема заключается в габаритах самого оружия, что делает его легкой добычей для российской противовоздушной обороны.

Это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны, и ее обнаруживают россияне и эффективно уничтожают. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, стали использовать обход по рельефу местности, и это привело к повышению эффективности применения– отметил военный эксперт.

Почему "Фламинго" стала легкой добычей для вражеской ПВО: смотрите видео

Куда направят средства и каковы последствия заявлений?

Романенко добавил, что сейчас встал логичный вопрос: продолжать вкладывать ресурсы в модернизацию или перенаправить финансирование на другие перспективные разработки?

Поэтому здесь возникает вопрос: модернизировать и продолжать производство, чтобы это было эффективно, или перенаправить средства, пока не найдут решение для этой модернизации, на другие проекты – скорее всего, именно это и было сделано компанией Firepoint– предположил Романенко.

В то же время он предостерег от легкомысленных публичных оправданий, что ракета якобы с самого начала была чисто политическим шагом.

На данный момент, пока ее не модернизируют, если вообще модернизируют, она нецелесообразна. Почему? Потому что россияне нашли противодействие. И что же, там большая мощность, она летит на большие расстояния, большой калибр, все это рекламировалось, в том числе и госпожой Терех– подчеркнул спикер.

Что этому предшествовало?

По словам генерального директора Firepoint Ирины Терех, дальнобойная ракета "Фламинго" разрабатывалась прежде всего как политическое заявление, а не как чудо-оружие, и компания больше не планирует производить подобные крылатые ракеты.

Слухи о прекращении производства "Фламинго" возникли из-за вырванного из контекста фрагмента интервью Ирины Терех.

Fire Point не планирует создавать новые модели крылатых ракет, но продолжит совершенствовать FP-5.

Компания сосредоточит основные усилия на разработке двух моделей баллистических ракет.