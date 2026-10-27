Стала легкою ціллю для ворожої ППО: експерт прокоментував згортання проєкту "Фламінго"

В ефірі 24 Каналу генерал-лейтенант Ігор Романенко аналізує, чому ворог зміг нейтралізувати цю розробку компанії Firepoint і майбутнє українських крилатих ракет дальньої дії.

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Як росіяни навчилися збивати ракети "Фламінго"?

Експерт пояснив, що ворог зумів знайти ефективні засоби протидії цим засобам ураження на далеких відстанях. "Питання в тому, що це велика ціль з точки зору протиповітряної оборони і її виявляють росіяни і ефективно знищують," – зазначив військовий.

Згодом окупанти залучили додаткові засоби дальнього виявлення, щоб перехоплювати крилаті ракети ще на підльоті.

Він додав, що для протидії противник застосовував свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. З цих бортів ракети виявляли та передавали інформацію засобам ураження.

Росіяни спеціально для того, щоб протидіяти на дальніх відстанях від кордону, мають свої А-50 – літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління спеціально протидіють до "Фламінго". І з цих літаків їх виявляли, передавали інформацію, засоби знищені, теж ефективно з ними боролися– пояснив фахівець.

За його словами, головна проблема полягає в габаритах самої зброї, що робить її легкою здобиччю для російської протиповітряної оборони.

Це велика ціль з точки зору протиповітряної оборони, і її виявляють росіяни і ефективно знищують. Для того, щоб долати цей недолік, зробили використання огинання по рельєфу місцевості, і почались підвищені ефективності застосування– зазначив військовий експерт.

Чому "Фламінго" стала легкою здобиччю для ворожої ППО : дивіться відео

Куди спрямують кошти та які наслідки заяв?

Романенко додав, що зараз постало логічне питання: і далі вкладати ресурс у модернізацію чи перенаправити фінансування на інші перспективні розробки?

Тому тут питання, чи модернізувати і далі виробляти, щоб це було ефективно, чи перенацілювати кошти, поки не знайдуть цю модернізацію, на інші проєкти, скоріше всього, що і було зроблено компанією Firepoint– припустив Романенко.

Водночас він застеріг від легковажних публічних виправдань, що ракета нібито від початку була суто політичним кроком.

На поточний час, поки її не модернізують, якщо модернізують, недоцільна. Чому? Тому що росіяни знайшли протидію. І саме що, там велика потужність, вона летить на відстані, великий початок, все це рекламувалось, в тому числі і пані Терех– підкреслив спікер.

Що цьому передувало?

Чутки про припинення виробництва "Фламінго" виникли через вирваний із контексту фрагмент інтерв'ю СЕО Firepoint Ірини Терех. За її словами, далекобійна ракета "Фламінго" розроблялася насамперед як політичний стейтмент, а не як диво-зброя, і компанія більше не планує виробляти подібні крилаті ракети.

Fire Point не планує створювати нові моделі крилатих ракет, але продовжить удосконалювати FP-5.

Компанія зосередить основні зусилля на розробленні двох моделей балістичних ракет.