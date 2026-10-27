Стала легкой мишенью для вражеской ПВО: эксперт прокомментировал сворачивание проекта "Фламинго"
Крылатые ракеты дальнего действия "Фламинго" больше не планируется производить, а сам проект оказался скорее политическим заявлением, чем практическим оружием.
В эфире 24 Канала генерал-лейтенант Игорь Романенко анализирует, почему враг смог нейтрализовать эту разработку компании Firepoint и будущее украинских крылатых ракет дальнего действия.
Как россияне научились сбивать ракеты "Фламинго"?
Эксперт пояснил, что враг сумел найти эффективные средства противодействия этим средствам поражения на больших расстояниях. "Дело в том, что это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны, и россияне ее обнаруживают и эффективно уничтожают", – отметил военный.
Впоследствии оккупанты задействовали дополнительные средства дальнего обнаружения, чтобы перехватывать крылатые ракеты еще на подлете.
Он добавил, что для противодействия противник применял свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. С этих бортов ракеты обнаруживали и передавали информацию средствам поражения.
Россияне специально для того, чтобы противодействовать на дальних расстояниях от границы, имеют свои А-50 – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, специально противодействующие "Фламинго". И с этих самолетов их обнаруживали, передавали информацию, и с ними тоже эффективно боролись,
– пояснил специалист.
По его словам, главная проблема заключается в габаритах самого оружия, что делает его легкой добычей для российской противовоздушной обороны.
Это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны, и ее обнаруживают россияне и эффективно уничтожают. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, стали использовать обход по рельефу местности, и это привело к повышению эффективности применения,
– отметил военный эксперт.
Почему "Фламинго" стала легкой добычей для вражеской ПВО: смотрите видео
Куда направят средства и каковы последствия заявлений?
Романенко добавил, что сейчас встал логичный вопрос: продолжать вкладывать ресурсы в модернизацию или перенаправить финансирование на другие перспективные разработки?
Поэтому здесь возникает вопрос: модернизировать и продолжать производство, чтобы это было эффективно, или перенаправить средства, пока не найдут решение для этой модернизации, на другие проекты – скорее всего, именно это и было сделано компанией Firepoint,
– предположил Романенко.
В то же время он предостерег от легкомысленных публичных оправданий, что ракета якобы с самого начала была чисто политическим шагом.
На данный момент, пока ее не модернизируют, если вообще модернизируют, она нецелесообразна. Почему? Потому что россияне нашли противодействие. И что же, там большая мощность, она летит на большие расстояния, большой калибр, все это рекламировалось, в том числе и госпожой Терех,
– подчеркнул спикер.
Что этому предшествовало?
По словам генерального директора Firepoint Ирины Терех, дальнобойная ракета "Фламинго" разрабатывалась прежде всего как политическое заявление, а не как чудо-оружие, и компания больше не планирует производить подобные крылатые ракеты.
Слухи о прекращении производства "Фламинго" возникли из-за вырванного из контекста фрагмента интервью Ирины Терех.
Fire Point не планирует создавать новые модели крылатых ракет, но продолжит совершенствовать FP-5.
Компания сосредоточит основные усилия на разработке двух моделей баллистических ракет.