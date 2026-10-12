"Кинжал" на 90% состоит из узлов "Искандера": что выяснила украинская разведка

Российская аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" оказалась гораздо ближе к баллистической ракете "Искандер", чем может показаться на первый взгляд. Украинская разведка установила, что обе ракеты на 90 % унифицированы по компонентам, однако "Кинжал" имеет дополнительное оборудование для наведения и противодействия ПВО. В то же время Россия сокращает заказы на эти ракеты и переориентирует производство на "Искандер-М".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое 12 октября опубликовало на портале War&Sanctions интерактивную 3D-модель ракеты 9-С-7760 "Кинжал", информацию о ее конструкции, электронных компонентах и предприятиях-производителях.

Всего разведчики выявили 58 российских предприятий, вовлеченных в производство этого оружия. При этом 22 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции.

Что общего между "Кинжалом" и "Искандером"

"Кинжал" относится к аэробаллистическим ракетам, которые запускаются с самолета-носителя. В отличие от обычной баллистической ракеты наземного базирования, он начинает полет уже на значительной высоте и со скоростью, которую обеспечивает самолет.

Однако конструктивно Х-47М2 во многом повторяет ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". По информации ГУР, уровень унификации их компонентов достигает 90%.

Обе ракеты имеют одноступенчатую конструкцию, твердотопливный двигатель и интегрированную боевую часть. Это означает, что российская промышленность может использовать значительную часть общей технологической и производственной базы для изготовления обоих изделий.

Однако у "Кинжала" есть несколько характерных отличий. В частности, его хвостовая часть оснащена специальным аэродинамическим обтекателем, который отделяется после запуска двигателя.

Этот элемент связан с особенностями воздушного старта. Самолет несет ракету под фюзеляжем, поэтому ее конструкция должна учитывать аэродинамические нагрузки до момента отделения и запуска двигателя.

Кроме того, "Кинжал" получил активную радиолокационную головку самонаведения и дополнительные средства противодействия радиоэлектронным системам противника.

Ранее "Милитари 24" подробно рассказывал о развитии семейства "Искандер", в частности, о новой ракете 9М723-2, известной как "Искандер-1000", которую российские войска начали применять для нанесения ударов по Украине в 2026 году.

Как наводится "Кинжал" и зачем ему радиолокационная головка

Одной из самых интересных деталей, обнародованных разведкой, стала активная радиолокационная головка самонаведения У508.

По данным ГУР, ее производит российское предприятие "Радар ММС". В отличие от системы, которая ориентируется преимущественно по заранее заданным координатам и навигационным данным, активная радиолокационная головка может использовать отраженные радиосигналы для уточнения положения цели.

Российские разработчики называют такое наведение всепогодным, поскольку радиолокационные средства не зависят от освещения так, как обычные оптические камеры.

Активная радиолокационная головка У508. Фото ГУР

В то же время наличие соответствующего оборудования не гарантирует высокой точности в реальных боевых условиях. Результат зависит от работы всей системы наведения и возможности корректно распознать цель.

Помимо радиолокационной головки, "Кинжал" использует инерциальную навигационную систему с коррекцией по спутниковым сигналам.

На схеме, обнародованной ГУР, можно увидеть инерциальный измерительный блок ИИБ-В, лазерный гироскоп МТ-501-В, цифровую антенную решетку "Комета-МР12" и помехоустойчивую систему спутниковой навигации "Комета-Р8". Эти компоненты отвечают за различные этапы определения положения ракеты и корректировки полета.

Цифровая антенная решетка "Комета МР12". Фото ГУР

ГУР обращает внимание, что в отличие от "Кинжала", практическое применение активной радиолокационной головки самонаведения на ракетах "Искандер-М" во время ударов по Украине пока не зафиксировано. Таким образом, несмотря на высокий уровень унификации, возможности наведения двух ракет не полностью одинаковы.

Зачем "Кинжалу" собственная станция радиоэлектронных помех

Еще одна особенность "Кинжала" заключается в оборудовании для противодействия средствам противовоздушной обороны.

По информации ГУР, ракета оснащена станцией активных помех, которую производит Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика Берга. Это оборудование дополняет систему запуска ложных целей С-200.

Оба средства призваны помогать ракете преодолевать противовоздушную оборону, но работают по разным принципам. Станция активных помех создает радиоэлектронное воздействие, тогда как система ложных целей должна затруднять работу средств обнаружения и наведения перехватчиков.

Насколько эффективно это оборудование против конкретных украинских зенитных комплексов, ГУР не уточняет.

При этом радиоэлектронная борьба может применяться не только для защиты от ракеты, но и против ее собственной навигации. Как сообщает "Милитари 24", украинская система РЭБ "Лима", предназначена для противодействия навигационным системам российских ракет, в частности "Кинжалов".

Таким образом, усовершенствование российских ракет и развитие украинских средств противодействия происходят параллельно.

Какие боевые части имеет "Кинжал" и зачем Россия разрабатывает новую

По данным ГУР, для "Кинжала" предусмотрены два типа боевых частей. Основной является проникающая фугасная боевая часть, предназначенная для поражения защищенных объектов. Также конструкция ракеты допускает установку специальной ядерной боевой части.

Проникающая фугасная боевая часть имеет толстый металлический корпус, который помогает ей проходить сквозь бетонные перекрытия и другие препятствия перед взрывом. Такая конструкция рассчитана прежде всего на поражение укрепленных сооружений.

В то же время эффективность подобного боеприпаса в значительной степени зависит от точности попадания. Если ракета отклонится от нужной точки, ее способность пробивать укрытия может не дать ожидаемого результата.

Сейчас, по информации украинской разведки, российские конструкторы работают над версией "Кинжала" с осколочно-фугасной боевой частью.

В отличие от проникающей, такая боевая часть создает более широкую зону поражения осколками и взрывной волной. Она больше подходит для поражения менее защищенных целей, где не требуется пробивать толстые бетонные конструкции.

В ГУР предполагают, что разработка новой модификации может быть связана с проблемами точности наведения "Кинжалов". Если ракета не способна стабильно попадать в небольшую защищенную цель, осколочно-фугасная боевая часть позволяет изменить характер ее боевого применения. Однако это пока оценка украинской разведки, а не подтвержденное объяснение российских разработчиков.

Какую скорость и дальность имеет "Кинжал"

Обнародованная ГУР техническая спецификация ракеты позволяет уточнить ее характеристики.

Длина корпуса "Кинжала" составляет 7,175 метра, а вместе с хвостовым обтекателем она увеличивается до 8 метров. Диаметр ракеты достигает 920 миллиметров, масса боевой части составляет 450 килограммов.

Заявленная дальность полета составляет до 1000 километров, а максимальная высота траектории может достигать 100 километров.

Отдельного внимания заслуживают скоростные характеристики. По данным ГУР, максимальная скорость в начале заключительного участка полета составляет примерно 12 тысяч километров в час. Однако непосредственно у цели скорость существенно ниже – от 4800 до 5200 километров в час.

Эта разница важна для понимания возможностей ракеты. Максимальная скорость, которую часто приводят в сообщениях о "Кинжале", не сохраняется на протяжении всего полета. При прохождении более плотных слоев атмосферы ракета замедляется.

Почему Россия сокращает производство "Кинжалов"

Одним из наиболее показательных выводов ГУР стала информация об изменении российского государственного оборонного заказа.

По данным разведки, в 2026 году Россия существенно сократила заказ на производство "Кинжалов", переориентировав вместо этого часть промышленных мощностей, комплектующих и сырья на ракеты 9М723 "Искандер-М".

Причин такого решения может быть несколько.

Во-первых, общая конструктивная база позволяет российской промышленности перераспределять ресурсы между двумя типами ракет. Если производство одного изделия имеет ограничения, использование тех же компонентов для другого может оказаться более целесообразным.

Во-вторых, применение "Кинжалов" ограничивается количеством доступных самолетов-носителей.

Основными носителями этих ракет являются специально модифицированные истребители-перехватчики МиГ-31К и МиГ-31И. Российский авиапром в настоящее время не производит новых самолетов этого семейства, поэтому увеличение количества ракет автоматически не означает, что Россия сможет пропорционально нарастить интенсивность их применения.

В отличие от них, "Искандер-М" запускается с наземных мобильных пусковых установок и не требует специализированного самолета.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на параде. 2018 год. Фото: kremlin.ru

Такое решение вписывается в более широкие изменения российской ракетной тактики. Как ранее об этом рассказал "Милитари 24" со ссылкой на Reuters, Россия начала использовать для ударов по Украине переоборудованные ракеты-мишени РМ-48У, что позволяет ей частично сохранять запасы более дорогих баллистических ракет.

В то же время сокращение государственного заказа на "Кинжалы" не означает прекращение их производства или отказ России от дальнейшей модернизации.

Кто производит "Кинжалы" и почему это важно для санкций

Наряду с технической информацией ГУР обнародовало список предприятий, участвующих в производстве российской аэробаллистической ракеты.

В перечень вошли 58 российских предприятий, участвующих в разработке и изготовлении отдельных узлов "Кинжала". Главным разработчиком и производителем ракеты является научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения". В то же время ракетную часть изготавливает Воткинский завод, а производство твердого ракетного топлива осуществляет комбинат "Каменский".

За активную радиолокационную головку самонаведения отвечает "Радар ММС", инерциальные датчики и лазерный гироскоп изготавливает НИИ "Полюс" имени Стельмаха, а навигационные системы семейства "Комета" поставляет "ВНИИР-Прогресс".

Таким образом, производство "Кинжала" зависит от широкой сети предприятий, специализирующихся на ракетных двигателях, электронике, навигации, системах управления и боевых частях.

На портале War&Sanctions разведчики также обнародовали информацию о 197 идентифицированных электронных компонентах и деталях ракеты.

Среди производителей, продукцию которых обнаружили в составе оборудования "Кинжала", фигурируют американские компании Texas Instruments, Analog Devices, Micron Technology, AMD и Altera.

В частности, в составе радиолокационной головки У508 идентифицированы микросхемы памяти, процессоры, программируемые логические матрицы и другие электронные компоненты иностранного происхождения.

Сам факт обнаружения деталей западных компаний не свидетельствует об их прямых поставках российскому военно-промышленному комплексу. Компоненты могли попасть в Россию через посредников, вторичный рынок или другие каналы закупок.

Однако информация об их происхождении позволяет расследовать цепочки поставок и выявлять возможные пути обхода ограничений.

По данным ГУР, 22 из 58 предприятий, задействованных в производстве "Кинжалов", до сих пор не находятся под санкциями ни одного государства из санкционной коалиции.

Ранее "Милитари 24" сообщал о подобной ситуации с производством российских Су-35С: тогда украинская разведка выявила 79 предприятий-производителей, из которых 22 также оставались без международных санкций.

В ГУР отмечают, что для ограничения российского ракетного производства необходимо синхронизировать санкции против всех участников кооперации, а также усилить контроль за технологиями и комплектующими, которые использует российский оборонно-промышленный комплекс.