Криволап объяснил, почему Су-57 заметны на радарах / Коллаж 24 Канала
Россия заявила о передаче оккупантам новой партии самолетов Су-57, однако у нее есть всего около 20 таких машин. Из-за конструктивных недостатков вражеские самолеты заметны на радарах и не соответствуют пятому поколению.
Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в эфире 24 Канала.
Смех грузчиков в Китае и дефекты обшивки
По его словам, разговоры Кремля об очередной модернизации бортовых систем – лишь попытка скрыть технические проблемы. На самом деле вражеское командование боится отправлять эти машины на фронт из-за высокого риска их поражения.
Аналитик вспомнил случай на международной авиационной выставке в Китае, где сомнительное качество конструкции самолета вызвало насмешки даже у местного обслуживающего персонала.
Они хохотали, увидев эти винтовые соединения с помощью шлицевых головок, соединения различных деталей этого фюзеляжа. Они смеялись, потому что при наличии таких элементов самолет начинает, независимо от того, имеет ли он стелс-форму, просто сиять, как новогодняя елка
Криволап объяснил, почему Су-57 не являются самолетами 5-го поколения: видео
Манипуляции с "партиями" и отставание от Запада
Особое внимание Криволап уделил кремлевским заявлениям о поступлении техники. Российская сторона регулярно отчитывается о новых партиях, но скрывает точные цифры, поскольку обычно речь идет лишь о двух самолетах. В начале года противник планировал собрать восемь единиц Су-57, однако такие масштабы несопоставимы с темпами выпуска американских F-35, которых производят по 150–170 единиц ежегодно.
Самолет Су-57 – они с ним возились около 20 лет, а он значительно лучше не стал. Эти разговоры о модернизированных бортовых системах и комплексе вооружения – это просто попытки выдать что-то за серьезное достижение. А не используют они их вдоль линии фронта только потому, что боятся их гарантированного поражения
Ранее аналитик обращал внимание на то, что россияне считают этот самолет скорее " на самолете престижа ", а его единичное применение зафиксировали во время удара ракетами Х-69 по Трипольской ТЭС в 2024 году.
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