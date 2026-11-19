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Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив в ефірі 24 Каналу.

Сміх вантажників у Китаї та дефекти обшивки

За його словами, розмови Кремля про чергову модернізацію бортових систем є лише спробою приховати технічні проблеми. Насправді вороже командування боїться відправляти ці машини на фронт через високий ризик їхнього ураження.

Аналітик пригадав випадок на міжнародній авіаційній виставці в Китаї, де сумнівна якість конструкції літака викликала глузування навіть у місцевого обслуговчого персоналу.

Вони риготали, коли побачили оці з'єднання гвинтові за допомогою шліцових головок, з'єднання різних деталей цього фюзеляжу. Вони сміялися, тому що якщо є такі елементи, літак починає, незважаючи на те, чи є в нього стелс-форми, просто палати як новорічна ялинка– підкреслив експерт.

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Маніпуляції з "партіями" та відставання від Заходу

Окрему увагу Криволап звернув на кремлівські заяви про надходження техніки. Російська сторона регулярно звітує про нові партії, але приховує точні цифри, оскільки зазвичай ідеться лише про два борти. На початку року ворог планував зібрати вісім одиниць Су-57, проте такі масштаби неспівмірні з темпами випуску американських F-35, яких виробляють по 150 – 170 одиниць щороку.

Літак Су-57 – вони з ним возяться близько 20 років, а він значно кращим не став. Оці розмови про модернізовані бортові системи та комплекс озброєння – це просто потуги видати щось за серйозне досягнення. А не використовують вони їх уздовж лінії фронту лише тому, що бояться їхнього гарантованого ураження– підсумував фахівець.

Раніше аналітик звертав увагу на те, що росіяни вважають цей борт радше літаком престижу, а його поодиноке застосування зафіксували під час удару ракетами Х-69 по Трипільській ТЕС у 2024 році.