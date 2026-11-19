Россия заявила о передаче оккупантам новой партии самолетов Су-57, однако у нее есть всего около 20 таких машин. Из-за конструктивных недостатков вражеские самолеты заметны на радарах и не соответствуют пятому поколению.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в эфире 24 Канала.

Смех грузчиков в Китае и дефекты обшивки

По его словам, разговоры Кремля об очередной модернизации бортовых систем – лишь попытка скрыть технические проблемы. На самом деле вражеское командование боится отправлять эти машины на фронт из-за высокого риска их поражения.

Аналитик вспомнил случай на международной авиационной выставке в Китае, где сомнительное качество конструкции самолета вызвало насмешки даже у местного обслуживающего персонала.

Они хохотали, увидев эти винтовые соединения с помощью шлицевых головок, соединения различных деталей этого фюзеляжа. Они смеялись, потому что при наличии таких элементов самолет начинает, независимо от того, имеет ли он стелс-форму, просто сиять, как новогодняя елка,

– подчеркнул эксперт.

Криволап объяснил, почему Су-57 не являются самолетами 5-го поколения: видео

Манипуляции с "партиями" и отставание от Запада

Особое внимание Криволап уделил кремлевским заявлениям о поступлении техники. Российская сторона регулярно отчитывается о новых партиях, но скрывает точные цифры, поскольку обычно речь идет лишь о двух самолетах. В начале года противник планировал собрать восемь единиц Су-57, однако такие масштабы несопоставимы с темпами выпуска американских F-35, которых производят по 150–170 единиц ежегодно.

Самолет Су-57 – они с ним возились около 20 лет, а он значительно лучше не стал. Эти разговоры о модернизированных бортовых системах и комплексе вооружения – это просто попытки выдать что-то за серьезное достижение. А не используют они их вдоль линии фронта только потому, что боятся их гарантированного поражения,

– подытожил специалист.

Ранее аналитик обращал внимание на то, что россияне считают этот самолет скорее " на самолете престижа ", а его единичное применение зафиксировали во время удара ракетами Х-69 по Трипольской ТЭС в 2024 году.