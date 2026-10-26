99,57% успешных миссий: как "Орион" создал беспрецедентный робокоридор под Купянском

А российская техника горит еще за 25 километров до линии соприкосновения. На Южно-Купянском направлении небольшое подразделение с помощью колесных и гусеничных роботов превзошло по эффективности целые бригады и возглавило рейтинг системы DELTA. Как подразделение "Орион" заставило оккупантов охотиться на украинских роботов вместо пехоты и создало самый эффективный беспилотный коридор на фронте – читайте далее.

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Как бойцы "Ориона" создали уникальный роботизированный коридор?

От первых испытаний Starlink до "полосы смерти" под Купянском подразделение "Орион" – это пограничная комендатура быстрого реагирования ГПСУ в составе бригады Гвардии наступления "Помста", привлеченной к операции "Вивальди".

Подразделение выполняет задачи на фронте еще с 2014 года. Тогда операторы "Ориона" одними из первых в мире опробовали технологию дистанционного управления тяжелыми дронами Vampire через спутниковый интернет.

Работа подразделения "Орион" / Фото, предоставлено 24 Каналу

В мае 2025 года "Орион" вышел на Купянское направление, где выстроил "полосу смерти": 88% противника уничтожается еще до выхода на позиции, а российская техника не способна приблизиться ближе, чем на 25 километров.

Однако главный вызов заключался в том, как непрерывно обеспечивать боеприпасами, едой и водой передовые позиции, где каждый метр находится под прицельным огнем? Ответом стала роботизация логистики.

ТОП-1 в DELTA в августе: небольшая комендатура опередила целые бригады

Военная математика гласит: пограничная комендатура быстрого реагирования в 4–5 раз меньше полноценной бригады. Но в войне XXI века решающую роль играют не тысячи личного состава, а технологический коэффициент полезного действия.

Именно поэтому на Южно-Купянском направлении пограничники "Ориона" заняли первое место в августе 2026 года по эффективности в DELTA – отечественной цифровой системе, с помощью которой Силы обороны отслеживают обстановку на карте и управляют боем.

Роботизированный коридор "Ориона" под Купянском: смотрите фото, предоставленные 24 Каналом

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Всего за один месяц работы бойцы "Ориона" провели 85 сверхсложных боевых миссий, доставив на нулевые рубежи 30 257 килограммов груза. Это вес нескольких крупногабаритных грузовиков, переправленный незаметно для врага – сквозь грязь, минные поля и огненные завесы.

Подразделение работает с комбинированным парком колесных и гусеничных наземных роботизированных комплексов (НРК).

За каждой миссией стоят предварительная разведка маршрутов, просчет действий вражеской аэроразведки и грамотная организация выполнения задач.

Мы развеяли стереотип о том, что для снабжения армии нужны колонны грузовиков и сотни солдат под прицельным огнем. Наши робототехнические комплексы – это "тихая кровь" фронта. Когда враг думает, что наши позиции истощены, туда посреди ночи тихо заходит гусеничная платформа и доставляет тонну боеприпасов. 99,57% наших миссий – успешны– отмечает офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

100% успешных эвакуаций там, где люди погибли бы

За время использования НРК "Орион" провел 4 эвакуационные миссии, и все 4 завершились успехом. Ни одного потерянного бойца.

Такой случай произошел в сентябре под Купянском. На крайней позиции, где любая попытка подойти на обычной технике означала прямое попадание FPV-дрона, у военнослужащего обострилась язва желудка.

Ждать ночи или пешего выхода с внутренним кровотечением было невозможно. Командиры отправили за раненым роботизированную платформу. Сквозь обстреливаемую "серую зону" робот пробрался к позиции, эвакуировал бойца и безопасно доставил его к медикам.

Украинский ум против вражеских ловушек

Успехи подразделения заставили врага изменить тактику. Сегодня против роботов "Ориона" развернулась целая охота: оккупанты создали специализированные экипажи аэроразведки и ударных БПЛА, которые выслеживают и уничтожают исключительно наземную логистику. Они круглосуточно отслеживают дороги, тропы и подъездные пути.

Пока россияне бросают на убой свою пехоту (пленные в интервью прямо говорят: "идти можно куда угодно, только не в зону "Ориона"), пограничники побеждают за счет аналитики, гибкости и дистанционных решений.

Враг охотится за нашим "железом" яростнее, чем за бронетехникой, потому что понимает: наши роботы сводят их тактику изнурения на нет. Но мы анализируем каждый их шаг и выполняем задачи без риска для людей"– говорит Владислав Золотарев.

Присоединиться к "Ориону", поделившись своими знаниями и навыками, можно из любой точки страны или мира. Подробности – на сайте orion.lobbyx.army.