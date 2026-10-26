99,57% успішних місій: як "Оріон" створив безпрецедентний робокоридор під Куп'янськом

А російська техніка палає ще за 25 кілометрів до лінії зіткнення. На Південно-Куп'янському напрямку невеликий підрозділ за допомогою колісних і гусеничних роботів обійшов за ефективністю цілі бригади та очолив рейтинг системи DELTA. Як підрозділ "Оріон" змусив окупантів полювати на українських роботів замість піхоти та створив найефективніший безпілотний коридор фронту – читайте далі.

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Як бійці "Оріону" створили унікальний роботизований коридор?

Від перших випробувань Starlink до "смуги смерті" під Куп'янськом підрозділ "Оріон" – це прикордонна комендатура швидкого реагування ДПСУ у складі бригади Гвардії наступу "Помста", залученої до операції "Вівальді".

Підрозділ виконує завдання на фронті ще з 2014 року. Тоді оператори "Оріону" одними з перших у світі випробували технологію дистанційного керування важкими дронами Vampire через супутниковий інтернет.

Робота підрозділу "Оріон" / Фото, надане 24 Каналу

У травні 2025 року "Оріон" зайшов на Куп'янський напрямок, де вибудував "смугу смерті": 88% противника знищується ще до виходу на позиції, а російська техніка не здатна наблизитися ближче ніж на 25 кілометрів.

Проте головний виклик полягав у тому, як безперервно забезпечувати боєприпасами, їжею та водою передові позиції, де кожен метр перебуває під прицільним вогнем? Відповіддю стала роботизація логістики.

ТОП-1 у DELTA у серпні: маленька комендатура випередила цілі бригади

Військова математика каже: прикордонна комендатура швидкого реагування у 4 – 5 разів менша за повноцінну бригаду. Але у війні XXI століття вирішують не тисячі особового складу, а технологічний коефіцієнт корисної дії.

Саме тому на Південно-Куп'янському напрямку прикордонники "Оріону" посіли перше місце у серпні 2026 за ефективністю в DELTA – вітчизняній цифровій системі, через яку Сили оборони бачать ситуацію на карті та керують боєм.

Роботизований коридор "Оріону" під Куп'янськом: дивіться фото, надані 24 Каналу

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Тільки за один місяць роботи бійці "Оріону" провели 85 надскладних бойових місій, доправивши на нульові рубежі 30 257 кілограмів вантажу. Це вага кількох великогабаритних вантажівок, переправлена непомітно для ворога – крізь багнюку, мінні поля та вогняні вали.

Підрозділ працює комбінованим парком колісних та гусеничних наземних роботизованих комплексів (НРК).

За кожною місією стоять попередня дорозвідка маршрутів, прорахунок дій ворожої аеророзвідки та грамотна організація виконання завдань.

Ми зламали стереотип про те, що для постачання армії потрібні колони вантажівок і сотні солдатів під прицільним вогнем. Наші робототехнічні комплекси – це "тиха кров" фронту. Коли ворог думає, що наші позиції виснажені, туди серед ночі тихо заходить гусенична платформа і завозить тонну боєприпасів. 99,57% наших місій – успішні– зазначає офіцер групи управління штабу підрозділу "Оріон" Владислав Золотарьов.

100% успішних евакуацій там, де люди б загинули

За час використання НРК "Оріон" провів 4 евакуаційні місії, і всі 4 завершилися успіхом. Жодного втраченого бійця.

Один із таких випадків стався у вересні під Куп'янськом. На крайній позиції, де будь-яка спроба підійти звичайною технікою означала пряме влучання FPV-дрона, у військовослужбовця загострилася виразка шлунка.

Чекати ночі чи пішого виходу з внутрішньою кровотечею було неможливо. Командири відправили за пораненим роботизовану платформу. Крізь прострілювану "сіру зону" робот пробрався до позиції, евакуював бійця та безпечно доправив його до медиків.

Український розум проти ворожих пасток

Успіхи підрозділу змусили ворога змінити тактику. Сьогодні проти роботів "Оріону" розгорнуто ціле полювання: окупанти створили спеціалізовані екіпажі аеророзвідки та ударних БпЛА, які вистежують і нищать виключно наземну логістику. Вони цілодобово моніторять дороги, стежки та під'їзні шляхи.

Поки росіяни кидають на забій свою піхоту (полонені в інтерв'ю прямо кажуть: "йти можна куди завгодно, тільки не в зону "Оріону"), прикордонники перемагають завдяки аналітиці, гнучкості та дистанційним рішенням.

Ворог полює на наше залізо запекліше, ніж на бронетехніку, бо розуміє: наші роботи роблять їхню тактику виснаження марною. Але ми аналізуємо кожен їхній крок і виконуємо завдання без ризику для людей– говорить Владислав Золотарьов.

Доєднатися до "Оріону" своїми знаннями та навичками можна з будь-якої точки країни чи світу. Деталі – на orion.lobbyx.army.