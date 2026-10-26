99,57% успешных миссий: как "Орион" создал беспрецедентный робокоридор под Купянском

30 257 килограммов груза, десятки полностью автономных рейсов сквозь ад и 99,57 % успешных миссий в зонах наивысшего риска для жизни. Речь идет об уникальном роботизированном коридоре под Купянском. Вражеская пехота боится даже приближаться к этому рубежу – сами пленные в интервью признаются: "Идти можно куда угодно, только не в зону "Ориона".

А российская техника горит еще за 25 километров до линии соприкосновения. На Южно-Купянском направлении небольшое подразделение с помощью колесных и гусеничных роботов превзошло по эффективности целые бригады и возглавило рейтинг системы DELTA. Как подразделение "Орион" заставило оккупантов охотиться на украинских роботов вместо пехоты и создало самый эффективный беспилотный коридор на фронте – читайте далее.

Как бойцы "Ориона" создали уникальный роботизированный коридор?

От первых испытаний Starlink до "полосы смерти" под Купянском подразделение "Орион" – это пограничная комендатура быстрого реагирования ГПСУ в составе бригады Гвардии наступления "Помста", привлеченной к операции "Вивальди".

Подразделение выполняет задачи на фронте еще с 2014 года. Тогда операторы "Ориона" одними из первых в мире опробовали технологию дистанционного управления тяжелыми дронами Vampire через спутниковый интернет.



Работа подразделения "Орион" / Фото, предоставлено 24 Каналу

В мае 2025 года "Орион" вышел на Купянское направление, где выстроил "полосу смерти": 88% противника уничтожается еще до выхода на позиции, а российская техника не способна приблизиться ближе, чем на 25 километров.

Однако главный вызов заключался в том, как непрерывно обеспечивать боеприпасами, едой и водой передовые позиции, где каждый метр находится под прицельным огнем? Ответом стала роботизация логистики.

ТОП-1 в DELTA в августе: небольшая комендатура опередила целые бригады

Военная математика гласит: пограничная комендатура быстрого реагирования в 4–5 раз меньше полноценной бригады. Но в войне XXI века решающую роль играют не тысячи личного состава, а технологический коэффициент полезного действия.

Именно поэтому на Южно-Купянском направлении пограничники "Ориона" заняли первое место в августе 2026 года по эффективности в DELTA – отечественной цифровой системе, с помощью которой Силы обороны отслеживают обстановку на карте и управляют боем.

Роботизированный коридор "Ориона" под Купянском: смотрите фото, предоставленные 24 Каналом

Всего за один месяц работы бойцы "Ориона" провели 85 сверхсложных боевых миссий, доставив на нулевые рубежи 30 257 килограммов груза. Это вес нескольких крупногабаритных грузовиков, переправленный незаметно для врага – сквозь грязь, минные поля и огненные завесы.

Подразделение работает с комбинированным парком колесных и гусеничных наземных роботизированных комплексов (НРК).

За каждой миссией стоят предварительная разведка маршрутов, просчет действий вражеской аэроразведки и грамотная организация выполнения задач.

Мы развеяли стереотип о том, что для снабжения армии нужны колонны грузовиков и сотни солдат под прицельным огнем. Наши робототехнические комплексы – это "тихая кровь" фронта. Когда враг думает, что наши позиции истощены, туда посреди ночи тихо заходит гусеничная платформа и доставляет тонну боеприпасов. 99,57% наших миссий – успешны,

– отмечает офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

100% успешных эвакуаций там, где люди погибли бы

За время использования НРК "Орион" провел 4 эвакуационные миссии, и все 4 завершились успехом. Ни одного потерянного бойца.

Такой случай произошел в сентябре под Купянском. На крайней позиции, где любая попытка подойти на обычной технике означала прямое попадание FPV-дрона, у военнослужащего обострилась язва желудка.

Ждать ночи или пешего выхода с внутренним кровотечением было невозможно. Командиры отправили за раненым роботизированную платформу. Сквозь обстреливаемую "серую зону" робот пробрался к позиции, эвакуировал бойца и безопасно доставил его к медикам.

Украинский ум против вражеских ловушек

Успехи подразделения заставили врага изменить тактику. Сегодня против роботов "Ориона" развернулась целая охота: оккупанты создали специализированные экипажи аэроразведки и ударных БПЛА, которые выслеживают и уничтожают исключительно наземную логистику. Они круглосуточно отслеживают дороги, тропы и подъездные пути.

Пока россияне бросают на убой свою пехоту (пленные в интервью прямо говорят: "идти можно куда угодно, только не в зону "Ориона"), пограничники побеждают за счет аналитики, гибкости и дистанционных решений.

Враг охотится за нашим "железом" яростнее, чем за бронетехникой, потому что понимает: наши роботы сводят их тактику изнурения на нет. Но мы анализируем каждый их шаг и выполняем задачи без риска для людей",

– говорит Владислав Золотарев.

Присоединиться к "Ориону", поделившись своими знаниями и навыками, можно из любой точки страны или мира. Подробности – на сайте orion.lobbyx.army.