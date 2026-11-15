Польша хочет получить украинскую антидроновую технологию в обмен на МиГ-29

Польша заинтересована в украинских беспилотных и антидроновых разработках и может получить к ним доступ в обмен на передачу Украине двух истребителей МиГ-29. Особое внимание Варшавы привлекла акустическая система Zvook, которая обнаруживает воздушные цели по звуку двигателей.

Об этом во время визита в Киев заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет Defence Express.

Какие украинские технологии хочет получить Польша?

Польскую сторону в первую очередь интересуют технологии обнаружения, нейтрализации и уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников. Речь идет о разработках, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Также обмен может охватывать украинские ударные дроны большой дальности.

В то же время Варшава хочет получить не только образцы вооружения, но и украинский опыт их использования. Для этого министерства обороны двух стран договорились создать совместные рабочие группы, которые будут заниматься интеграцией боевого опыта Украины в польскую армию.

Одной из разработок, которая заинтересовала Польшу, стала акустическая система обнаружения беспилотников от украинской компании Zvook. Она использует специальные датчики и искусственный интеллект для распознавания воздушных целей по характерному звуку двигателей.

Комплекс способен обнаруживать беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты на малых и средних высотах. По утверждению разработчиков, уровень ложных срабатываний составляет менее 2%.

Одна из версий системы – Zvook Tracking – не только фиксирует цель, но и определяет ее точный азимут. Полученные данные можно передавать на поворотные камеры наблюдения и средства поражения.

Особый интерес представляют компактные датчики для обнаружения FPV-дронов на оптоволокне. Такие беспилотники сложно обнаружить с помощью радиоэлектронных средств, поскольку они не используют обычный радиоканал управления.

Модель Zvook NW0 имеет круговой обзор на 360 градусов и встроенный искусственный интеллект. По данным разработчиков, она способна обнаруживать приближение FPV-дрона на оптоволокне на расстоянии от 150 до 450 метров.

После обнаружения угрозы устройство передает уведомление на электронную карту или активирует светозвуковой сигнал. Такие системы уже используются отдельными подразделениями Национальной гвардии Украины.

Генеральный директор Zvook Марьян Сулим рассказал, что Польша активно интересуется украинскими технологиями и стремится развернуть системы обнаружения и противодействия дронам в течение месяцев, а не лет.

По его словам, особенно важна защита восточной границы, граничащей с Беларусью и Калининградской областью России. Акустические системы могут дополнить радиолокационные и радиочастотные средства обнаружения там, где их возможностей недостаточно.

Возможности Zvook также проверили в ходе испытаний в октябре 2026 года. Тогда украинскую акустическую систему с камерой интегрировали в комплекс управления Leonardo C2 Falcon Shield. В ходе тестирования удалось отследить беспилотник типа "Шахед" на расстоянии 2,2 километра, а разница между акустическим и радиолокационным сопровождением цели составила всего несколько метров.

Напомним, две украинские оборонные компании – впервые выиграли тендеры НАТО. Это стало возможным благодаря новому механизму сотрудничества, который открыл отечественным производителям доступ к закупкам Альянса.