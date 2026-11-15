Польща хоче отримати секретну антидронову технологію України в обмін на МіГ-29 

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Про це під час візиту до Києва заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише Defence Express.

Які українські технології хоче отримати Польща?

Польську сторону передусім цікавлять технології виявлення, нейтралізації та знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників. Йдеться про розробки, які вже довели ефективність у бойових умовах. Також обмін може охоплювати українські ударні дрони великої дальності.

Водночас Варшава хоче отримати не лише зразки озброєння, а й український досвід їхнього використання. Для цього міністерства оборони двох країн домовилися створити спільні робочі групи, які працюватимуть над інтеграцією бойового досвіду України в польську армію.

Однією з розробок, яка зацікавила Польщу, стала акустична система виявлення безпілотників від української компанії Zvook. Вона використовує спеціальні датчики та штучний інтелект, щоб розпізнавати повітряні цілі за характерним звуком двигунів.

Комплекс здатний виявляти безпілотники, крилаті ракети, гелікоптери та літаки на малих і середніх висотах. За твердженням розробників, рівень хибних спрацювань становить менш як 2%.

Одна з версій системи – Zvook Tracking – не лише фіксує ціль, а й визначає її точний азимут. Отримані дані можна передавати на поворотні камери спостереження та засоби ураження.

Особливий інтерес становлять компактні датчики для виявлення FPV-дронів на оптоволокні. Такі безпілотники складно виявити за допомогою радіоелектронних засобів, оскільки вони не використовують звичайний радіоканал управління.

Модель Zvook NW0 має круговий огляд на 360 градусів і вбудований штучний інтелект. За даними розробників, вона здатна виявляти наближення FPV-дрона на оптоволокні на відстані від 150 до 450 метрів.

Після виявлення загрози пристрій передає сповіщення на електронну мапу або активує світлозвуковий сигнал. Такі системи вже використовують окремі підрозділи Національної гвардії України.

Генеральний директор Zvook Мар'ян Сулим розповів, що Польща активно цікавиться українськими технологіями та прагне розгорнути системи виявлення і протидії дронам протягом місяців, а не років.

За його словами, особливо важливим є захист східного кордону, який межує з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Акустичні системи можуть доповнити радіолокаційні та радіочастотні засоби виявлення там, де їхніх можливостей недостатньо.

Можливості Zvook також перевірили під час випробувань у жовтні 2026 року. Тоді українську акустичну систему з камерою інтегрували в комплекс управління Leonardo C2 Falcon Shield. Під час тестування вдалося відстежити безпілотник типу "Шахед" на відстані 2,2 кілометра, а різниця між акустичним і радіолокаційним супроводженням цілі становила лише кілька метрів.

Нагадаємо, дві українські оборонні компанії вперше перемогли в тендерах НАТО. Це стало можливим завдяки новому механізму співпраці, який відкрив вітчизняним виробникам доступ до закупівель Альянсу.