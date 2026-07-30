После российской атаки Польша рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для системы Patriot

В ближайшее время Польша может принять решение о предоставлении Украине дополнительной партии ракет для систем ПВО Patriot. Он заявил, что рассмотрит этот вопрос после падения российской ракеты.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на месте происшествия в Люблинском воеводстве, передает RMF24.

Что сказал Туск?

Дональд Туск заявил, что после инцидента с российской ракетой он вместе с вице-премьером – министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем как можно скорее рассмотрит вопрос о дальнейшей помощи Украине.

В частности, передачи дополнительных ракет для систем Patriot, если в этом возникнет необходимость,

– пообещал польский премьер.

На конференции он упомянул о своей встрече с президентом Зеленским в среду, 29 июля.

"Мы оба заявили о готовности всецело сотрудничать во всех возможных коалициях и группах, чтобы обеспечить безопасность неба над нами и над Украиной", – сообщил он.

Сикорский добавил, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективных действий украинских войск и в воздухе.

Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они постоянно просят, возможно, эта баллистическая ракета не пролетела бы над Польшей,

– предположил он.

К слову, премьер Польши также заявил, что следующие 100 дней могут определить, чем закончится война между Россией и Украиной. По его словам, многие рычаги находятся в руках президента США Трампа и нескольких других лиц, и действия Польши также чрезвычайно важны, поскольку она остается "образцом для европейских партнеров".