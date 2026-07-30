Его цитирует издание RMF24.

Что сказал Туск об Украине?

Туск отметил, что многие механизмы находятся в руках президента США и нескольких других лиц. В частности, решения Илона Маска относительно Starlink и других систем имеют большой вес.

Он добавил, что действия Польши также чрезвычайно важны, поскольку она остается "образцом для европейских партнеров".

Я осознаю ту дополнительную ношу, которая ложится на Польшу и поляков в связи с более чем миллионом украинцев в Польше и самой войной. Я все это знаю, я действительно хожу по земле,

– заявил Туск.

В то же время премьер пообещал, что нравится это кому-то или нет, он и вице-премьер Косиняк-Камыш сделают все, чтобы Украина получила всю возможную помощь в вопросах войны с Россией.

Напомним, что Зеленский встретился с Туском в Люблине 29 июля. Они обсудили исторический диалог между государствами, дипломатическую работу в Вашингтоне, сотрудничество в сфере обороны и приоритетные вопросы защиты украинских городов и общин от атак России.