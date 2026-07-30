Його цитує видання RMF24.

Що сказав Туск про Україну?

Туск зазначив, що багато механізмів в руках президента США та кількох інших осіб. Зокрема, рішення Ілона Маска щодо Starlink та інших систем мають велике значення.

Він додав, що дії Польщі також надзвичайно важливі, оскільки вона залишається "взірцем для європейських партнерів".

Я усвідомлюю різний тягар, який лягає на Польщу та поляків, що випливає з понад мільйона українців у Польщі та з самої війни. Я все це знаю, я справді ходжу по землі,

– заявив Туск.

Водночас прем'єр пообіцяв, що подобається це комусь чи ні, він та віцепрем'єр Косиняк-Камиш зроблять все, щоб Україна отримала усіляку можливу допомогу у питаннях війни з Росією.

Нагадаємо, що Зеленський зустрівся з Туском у Любліні 29 липня. Вони обговорили історичний діалог між державами, дипломатичну роботу у Вашингтоні, оборонну співпрацю й пріоритетні питання для захисту українських міст і громад від атак Росії.