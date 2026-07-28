Про це повідомив Володимир Зеленський.
Про що говорили Зеленський та Трамп?
Зеленський зазначив, що зустріч з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому була хорошою.
Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України,
– йдеться в дописі президента.
За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також про інші ідеї, які можуть допомогти Україні.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ще однією темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Зеленський зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, і подякував США за підтримку.