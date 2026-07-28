Про це повідомив Володимир Зеленський.

Про що говорили Зеленський та Трамп?

Зеленський зазначив, що зустріч з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому була хорошою.

Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України,

– йдеться в дописі президента.

За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також про інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

Ще однією темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Зеленський зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, і подякував США за підтримку.