Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.
Як пройшла зустріч Зеленського і Туска?
Лідери обговорили багато двосторонніх питань.
Серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів,
– написав Зеленський.
Він зауважив, що антибалістика – це ключовий пріоритет, а безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
"Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – додав президент України.
Окремо порушили питання й безпекових викликів. Зеленський наголосив, що важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці.
Зустріч Зеленського і Туска: дивіться відео
Туск також відзвітував про зустріч.
Розмова з Президентом Володимиром Зеленським щодо результатів його візиту до Сполучених Штатів та безпеки Польщі, України та всієї Європи,
– написав він в X.
Нагадаємо, що це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.
Його літак сів у Любліні на шляху зі США. Там Зеленський та Трамп обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.