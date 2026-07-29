Прибуття українського лідера польські ЗМІ транслюють у прямому ефірі.
Що відомо про візит Зеленського до Польщі?
Президент Зеленський у Польщі проведе переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Канцелярія прем'єр-міністра Польщі анонсувала, що темою розмови Туска та Зеленського буде підсумування візиту президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом
Це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Літак Зеленського приземлився у Польщі / Фото з мережі