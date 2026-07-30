Про це він повідомив під час пресконференції на місці інциденту в Люблінському воєводстві, передає RMF24.

Що сказав Туск?

Дональд Туск заявив, що після інциденту російською ракетою він разом із віцепрем'єром – міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем якнайшвидше розгляне питання подальшої допомоги Україні.

Зокрема, передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба,

– пообіцяв польський прем'єр.

На конференції він згадав про свою зустріч із президентом Зеленським у середу, 29 липня.

"Ми обидва заявили про готовність повністю співпрацювати у всіх можливих коаліціях, командах, над безпечним небом над нами і над Україною", – доповів він.

Сікорський додав, що безпека Польщі безпосередньо залежить від ефективних дій українських військ й у повітрі.

Якби українці мали набагато більше того, чого вони постійно просять, можливо, ця балістична ракета не пролетіла б у Польщі,

– припустив він.

До слова, прем'єр Польщі також заявив, що наступні 100 днів можуть визначити, чим закінчиться війна між Росією та Україною. За його словами, багато механізмів в руках президента США Трампа та кількох інших осіб, і дії Польщі також надзвичайно важливі, бо вона залишається "взірцем для європейських партнерів".