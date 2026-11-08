Даже готовые компоненты не помогли: Польша не успевает получить ПВО San до конца года

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Об этом пишет Wyborcza.biz.

Почему Польша задерживает поставки комплексов San?

Вероятной причиной задержки стала неготовность программного обеспечения Skyview. Оно выполняет роль системного центра комплекса: должно объединять различные средства в единую сеть и обеспечивать их взаимодействие. Без этого программного обеспечения полноценная работа San невозможна.

Польша заказала комплексы San в январе 2026 года. Изначально планировалось, что первые из них поступят к концу того же года.

Комплекс создается на базе уже существующих средств. В его состав должны войти 35-миллиметровые зенитные установки SA-35, 30-миллиметровые боевые модули Kongsberg PROTECTOR, ракеты APKWS, дроны-перехватчики Merops, турели ZM Tarnów Monster с 12,7-миллиметровыми пулеметами и средства радиоэлектронной борьбы.

Для ускорения производства Польша также решила импортировать южнокорейские автомобили KLTV. Их планируют использовать в качестве шасси для комплексов, всего потребуется около 300 таких машин. В то же время у Польши есть собственное производство этих автомобилей под названием Leguan.

Даже использование уже готовых компонентов не гарантирует быстрого запуска комплекса. Все средства необходимо объединить в одну систему, а для этого требуется соответствующее программное обеспечение.

Всего Польша заказала 18 батарей San. Контракт предусматривает создание 18 командных и 54 огневых взводов.

Стоимость сделки составляет 15 миллиардов злотых, или примерно 3,4 миллиарда евро. Изначально поставки планировалось завершить к январю 2028 года, однако из-за задержки с первыми комплексами этот срок также может сдвинуться.

В то же время не исключено, что график еще могут скорректировать и первые комплексы успеют передать до конца 2026 года.

Напомним, в Польше начали " строительство завода по производству управляемых ракет CGR-080 " для реактивных систем Homar-K, созданных на основе южнокорейских K239 Chunmoo. В предприятие инвестируют около 460 миллионов евро, а общий контракт предусматривает поставку примерно 10 тысяч ракет. Серийное производство планируется развернуть в 2030 году.