Навіть готові компоненти не допомогли: Польща не встигає отримати ППО San до кінця року

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Про це пише Wyborcza.biz.

Чому Польща затримує постачання комплексів San?

Ймовірною причиною затримки стала неготовність програмного забезпечення Skyview. Воно виконує роль системного центру комплексу: має об'єднувати різні засоби в єдину мережу та забезпечувати їхню взаємодію. Без цього програмного забезпечення повноцінна робота San неможлива.

Польща замовила комплекси San у січні 2026 року. Спочатку планувалося, що перші з них надійдуть до кінця того ж року.

Комплекс створюють із засобів, які вже існують. До його складу мають увійти 35-міліметрові зенітні установки SA-35, 30-міліметрові бойові модулі Kongsberg PROTECTOR, ракети APKWS, дрони-перехоплювачі Merops, турелі ZM Tarnów Monster із 12,7-міліметровими кулеметами та засоби радіоелектронної боротьби.

Для пришвидшення виробництва Польща також вирішила імпортувати південнокорейські автомобілі KLTV. Їх планують використовувати як шасі для комплексів, загалом потрібно близько 300 таких машин. Водночас Польща має власне виробництво цих автомобілів під назвою Leguan.

Навіть використання вже готових компонентів не гарантує швидкого запуску комплексу. Усі засоби потрібно об'єднати в одну систему, а для цього необхідне відповідне програмне забезпечення.

Загалом Польща замовила 18 батарей San. Контракт передбачає створення 18 командних і 54 вогневих взводів.

Вартість угоди становить 15 мільярдів злотих, або приблизно 3,4 мільярда євро. Спочатку постачання планували завершити до січня 2028 року, однак через затримку з першими комплексами цей термін також може зміститися.

Водночас не виключено, що графік ще можуть скоригувати й перші комплекси встигнуть передати до кінця 2026 року.

Нагадаємо, у Польщі розпочали будівництво заводу керованих ракет CGR-080 для реактивних систем Homar-K, створених на основі південнокорейських K239 Chunmoo. У підприємство інвестують близько 460 мільйонів євро, а загальний контракт передбачає постачання приблизно 10 тисяч ракет. Серійне виробництво планують розгорнути у 2030 році.