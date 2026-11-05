Польша приступила к строительству ракетного завода стоимостью 460 миллионов евро мощностью 10 тысяч ракет

В Польше началось строительство завода по производству управляемых ракет CGR-080 для реактивных систем Homar-K, созданных на базе южнокорейских K239 Chunmoo. В предприятие инвестируют около 460 миллионов евро, а общий контракт предусматривает поставку примерно 10 тысяч ракет. Серийное производство планируется развернуть в 2030 году.

Строительство нового ракетного завода официально началось 4 ноября в польском городе Гожув-Велькопольский. Как сообщает Министерство национальной обороны Польши, предприятие создается польско-южнокорейской компанией Hanwha WB Advanced System. Завод будет производить управляемые ракеты для польской армии и станет первым зарубежным предприятием Hanwha Aerospace по изготовлению такого вооружения.

Ракеты дальностью 80 километров будут производиться в Польше

Новый завод строят на территории площадью примерно 116 гектаров. Стоимость инвестиций оценивается в 2 миллиарда злотых, или около 460 миллионов евро. В совместной компании Hanwha WB Advanced System южнокорейской Hanwha Aerospace принадлежит 51% акций, а польской WB Electronics – 49%.

Основной продукцией станут управляемые ракеты CGR-080 калибра 239 миллиметров для реактивных систем залпового огня Homar-K. Их дальность составляет примерно 80 километров. Для наведения используются спутниковая и инерциальная навигация. По своему назначению CGR-080 сравнивают с американскими GMLRS для HIMARS.

Сам Homar-K представляет собой польскую адаптацию южнокорейской K239 Chunmoo. Пусковую установку монтируют на грузовое шасси Jelcz и интегрируют с польской системой управления огнем TOPAZ. О планах совместного производства ракет CGR-080 24 Канал писал еще в 2025 году. Теперь проект перешел от соглашений к строительству.

Контракт на 10 тысяч ракет стоит более 3 миллиардов евро

Предприятие создается в рамках контракта, заключенного в декабре 2025 года между польским Агентством вооружений и консорциумом Hanwha. Соглашение предусматривает поставку примерно 10 тысяч ракет CGR-080 на сумму около 14 миллиардов злотых, или 3,2 миллиарда евро. Стоимость завода и контракта на боеприпасы нельзя отождествлять: 460 миллионов евро – это инвестиции в инфраструктуру, а более крупная сумма касается поставок ракет.

Согласно планам Hanwha Aerospace, строительство завершится в 2028 году. После установки оборудования, передачи технологий и сертификации первые ракеты планируется изготовить в конце 2029 года. Полноценный серийный выпуск начнется в 2030 году, а поставки по контракту запланированы на 2030–2033 годы.

Южная Корея передаст технологии производства

Польские партнеры должны получить технологии изготовления управляемых ракет, а также подготовить персонал и постепенно привлечь местных поставщиков комплектующих. Ожидается создание более 200 рабочих мест. Польша стремится не только закупать оружие за рубежом, но и обеспечивать собственные ракетные запасы.

Варшава работает и над другими направлениями оборонной локализации. Например, как ранее сообщал "Милитари 24", Польша предложила США разместить производство ракет Patriot на своей территории. В то же время отдельное соглашение о центре обслуживания Patriot касается ремонта и обслуживания готовых боеприпасов, а не их производства.

Для каких систем нужны ракеты CGR-080

Польша заказала в общей сложности 290 пусковых модулей Homar-K. Эти системы используют как ракеты CGR-080 с дальностью до 80 километров, так и тактические CTM-290, способные достигать примерно 290 километров. Каждая установка имеет два пусковых контейнера, в которых, в зависимости от типа боеприпасов, размещаются до 12 ракет CGR-080 или две ракеты CTM-290.

Оба типа ракет уже поставляются в Польшу из Южной Кореи. Новое предприятие позволит перенести на польскую территорию именно производство CGR-080. О серийном производстве CTM-290 на этом заводе в рамках действующего контракта не объявлялось.

Что это означает для Украины

Строительство завода недалеко от восточного фланга НАТО показывает, как европейские страны переходят от закупки готовых ракетных систем к локализации боеприпасов. Украина уже применяет HIMARS и GMLRS, но производство подобного вооружения требует технологий, лицензий и больших инвестиций.

Как отмечает "Милитари 24", локализация компонентов ракет Patriot может затянуться на годы. В случае с CGR-080 передача технологий стала частью польско-корейского промышленного партнерства. Однако нынешние 10 тысяч ракет предназначены для польской армии: о поставках Украине или ее участии в этом производственном проекте не сообщалось.