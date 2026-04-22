Украина и Испания расширяют сотрудничество в сфере ПВО

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 22 апреля 2026 года посетила Киев. Она встретилась с министром обороны Михаилом Федоровым и его заместителем Сергеем Боевым.

Роблес посещает Украину, чтобы подтвердить поддержку Испании. Об этом сообщили в Cadena SER.

Смотрите также Украина может получить танки Т-80У от Кипра: СМИ назвали условие

Что известно о военной помощи от Испании?

Роблес прибыла с визитом в Украину, чтобы подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Мадрида. Во время встречи с Зеленским она заверила в продолжении помощи.

Испания передаст ГПСУ 100 тактических бронированных автомобилей VAMTAC, а их поставки начнется в начале мая. Кроме того, пакет помощи будет включать боеприпасы калибра 155 миллиметров для артиллерийских подразделений.

Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира,

– заявила Роблес.

Михаил Федоров поблагодарил Роблес за решение направить 1 миллиард евро помощи для Украины в 2026 году и отметил, что важнейшим является вклад в механизм PURL и поддержка поставок ракет к системам Patriot.

Один из приоритетов – обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Также договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов,

– заявил Федоров.

На встрече министры обсудили развитие возможностей ПВО. Федоров сообщил о договоренности по модернизации средств обороны.

Также было обсуждено участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений.

Какие еще страны предоставили Украине военную помощь?