Почти 180 тысяч российских целей поразили в мае украинские дроны, – Сырский

Главком Сырский заявил, что Украина пока не уступает в соревновании технологий, инноваций и производственных возможностей противнику, а в отдельных направлениях даже опережает его. Так, в мае украинские дроны в мае поразили почти 180 тысяч российских целей.

Об этом рассказал Александр Сырский 11 июня. Всего с начала 2026 года украинские дроноводы обезвредили на 12,5 тысяч российских оккупантов больше, чем Россия привлекла за этот же период.

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Сколько целей в мае поразили дроны?

По FPV-дронам Силы обороны Украины превосходят россиян 1,5:1. В течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в нашу пользу.

В мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили:

почти 180 тысяч верифицированных целей противника – это на 12,7% больше, чем в апреле,

около 4 тысяч российских "Шахедов" – на 27% больше, чем в предыдущем месяце,

около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов.

Также было почти 2 тысячи поражений средствами Middle Strike. Под прицелом оказались 414 вражеских штабов, пунктов управления, районов сосредоточения и других важных объектов противника.

Особое значение на современном поле боя приобретают наземные роботизированные комплексы. Они все активнее берут на себя выполнение задач в самых опасных районах, сохраняя жизнь украинских военнослужащих,

– отметил Сырский.

В мае НРК выполнили уже 12,5 тысячи задач, но их потенциал значительно больше. К сожалению, с начала года есть проблемы с обеспечением и поставками этих систем.

К слову, ранее Сырский сообщал, что в мае ВСУ освободили территорий на 100 квадратных километров больше, чем потеряли. Всего с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли.

Аналитики DeepState тоже отмечали, что впервые с 2023 года у россиян отрицательный прирост оккупированной территории. В мае они оккупировали лишь 14 квадратных километров.